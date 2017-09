Euroakadeemias lõppeb mitmes õppekavas tudengite vastuvõtt

Olid ajad, mil Päikesesüsteemis öeldi olevat üheksa planeeti. Nüüd ei peeta Pluutot enam planeediks ja planeete on taas kaheksa, nagu enne Pluuto avastamist. Mõnedki astronoomid on aga Päikesesüsteemi kaugemate taevakehade liikumise põhjal väitnud, et tõenäoliselt on seal kaugemal olemas järgmine üheksas planeet, mis on veel ise avastamata.