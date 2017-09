Eestlased eelistavad Reformierakonda, muukeelsed Keskerakonda

Tänapäeval sünnib Eestis kuni viis protsenti kõikidest lastest viisil, kus munarakk ja sperm on viidud kokku väljaspool emaüsa. Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse teadlased on aga välja töötanud testi, mis aitab seda keerukat ja kurnavat protseduuri teha täpsemaks ja maksumaksjale odavamaks.

Eesti teaduse olukorda hindavad iga seitsme aasta järel väliseksperdid. Täna andsid välishindajad ülevaate, kus tõdeti, et teaduse olukord üldiselt on hea, kuid on ka üksjagu puudusi.

Maal elavate inimeste seas on esikohal Reformierakond 26 protsendiga, kuid kõrgel teisel kohal EKRE 20 protsendiga. Keskerakonna toetus maapiirkondade elanike hulgas on 18 protsenti. IRL-il toetab maaelanikest 10 ja sotsiaaldemokraate 9 protsenti.

Linnas elavate inimeste seas on suurim toetus Keskerakonnal - 32 protsenti. Reformierakond on linnades elavate inimeste seas teisel kohal 25 protsendiga. Järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13 ja EKRE 11 protsendiga.

Ka keskharidusega vastajate seas on esikohal Keskerakond 30 protsendise toetusega. Selles valijasegmendis on teisel kohal Reformierakond 22 protsendi ning kolmandal EKRE 15 protsendiga.

Vanemate vastajagruppide seas on aga selge liider Keskerakond. 50-64-aastaste seas on Keskerakonna toetus 32 protsenti, 65-74-aastaste seas 37 protsenti ning üle 75-aastaste seas 35 protsenti.

30 protsenti naistest annaks oma hääle Keskerakonnale. Teisel kohal on naiste eelistustes Reformierakond 23 protsendiga. Naiste hulgas on kõrge toetus ka Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal - 15 protsenti.

Meestest toetab 27 protsenti Reformierakonda ja 25 protsenti Keskerakonda. Kõrge on meeste seas ka EKRE toetus - 16 protsenti. Seevastu Sotsiaaldemokraatide toetus on meeste hulgas madal - neid toetab vaid 8 protsenti meestest. Selle näitajaga jäädakse alla ka IRL-ile, kelle toetus meeste seas on 9 protsenti.

