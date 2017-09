Tehnika areng muudab lõhnataju olulisemaks kui kunagi varem

Olgugi et inimesed ei nuusi juba enam ammu teiste sabaaluseid ega jalgu, pole haistmismeel oma tähtsust kaotanud. Tehnikast kubisevas keskkonnas on meie pikaajaline suhe lõhnadesse isegi mitmekesistumas, leiab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Sarnaselt mitmete loomadega on meie haistmisnärv teistest peaajust väljuvast tosinast närvist eriline, sest sellel on mäluga erakordselt hea ühendus. Ilmselt on kõik kogenud hetki, kui mõni lõhn meelitab teadvusesse üllatavalt selge mälestuskillu varasemast elust või seostub siis lõhn mõne olulise tundega.

Lisaks nägemisnärvile on haistmisnärv pigem aju osa või selle pikendus. Samas kui ülejäänud näo miimika, pea keeramise, keele liigutamise, suus asjade tunnetamise ja maitsmise, kuulmise jmt ülesannetega närvid võib kuulutada ilmselgelt perifeerse ehk ajust väljapoole jääva närvisüsteemi osaks.

Haistmise vahetu seotus mäluga on seletatav info töötlemise vaatenurgast. Pika arenguloo jooksul on täitnud haistmine erakordselt olulist info hankimise ülesannet, sest töötab tihti nägemisest ja kuulmisest tõhusamalt. Eriti olukordades, kus pole midagi näha ega kuulda, levib õhus molekule nii toidust kui ka ähvardavast ohust.

Seetõttu kõrvutatakse haistmisega saadud informatsiooni tõhusa ühenduse abil mälusse kogutud võrdlusmaterjaliga. Noor loom õpib esmalt pereliikmetega seotud lõhnu ning hiljem maailmas ellu jäämiseks lugema iseseisvalt toitu otsides ümbruskonna "lõhnauudiseid".

Olgu tõe nimel mainitud, et tegelikult on ajus veel üks närv. See avastati suhteliselt hilja, esmalt haikalades ja hiljem inimeses. Tänaseni vaieldakse, kas seda peaks nimetama õpikutes numbritega fikseeritud närvide loetelus nullindaks või kolmeteistkümnendaks peaajunärviks. Selle funktsioon on seotud samuti haistmisega. Täpsemalt loomade paljunemiskäitumises oluliste feromoonide registreerimisega, mis on kaotanud inimliigi arengu jooksul tarviduse. Küll aga toob seegi näide alla lõhna info olulisuse.

Linnavõlud

Inimeste arvu suurenedes ja koondudes linnadesse hakkas muutma üks lõhn oluliselt kaalukamaks. Selleks on higilõhn. Seoses kontaktide kasvuga kasvas nakkushaiguste levik. Selle eelduseks on kehvapoolne isiklik hügieen. Sellest omakorda esitab informatiivse sõnumi leviv higi või muu kehaline lõhn. Igaüks võib kontrollida, milliseid tundeid kutsub neis esile võõras higilõhn. See on pika arengulooga programm, mis avaldub regulaarse pesemise, deodorantide ja lõhnaõlide näol.

Kuna tegemist on sisuliselt infopõhise ja inimesele olulise ülesandega, on asjade arenguna loomulik, kui keegi mõtleb välja higilõhna registreeriva masina. Otsida tasub sealt, kus elab koos väga palju inimesi ja mõni rahvuslik tava nõuab higinäärmete paljastust. Need kriteeriumid täidab kõrge rahvastikutiheduse ja linnastumise astmega Jaapan, kus nõuavad kombed tuppa sisenedes kehaga võrreldes oluliselt suurema higinäärmete tihedusega jalgadelt jalanõude eemaldamist.

Robot- ja päriskoertest

Robotirikkas Jaapanis konstrueeris ettevõte Next Technology piinlike olukordade vältimiseks jalgu nuusutava robotkoera Hana-chan. Paarikümne sentimeetri kõrgune koerake viibib hetke tuppa tulija jalgade juures neid diskreetselt nuuskides. Oma otstarvet reetmata, urisemata, haukumata ja isegi jalga tõstmata annab ta tulemustest viisakalt teada.

Juhul kui külaline on jalgu hästi hooldanud ja neist eraldub koguni meeldivat lõhna, hakkab loomake rõõmsalt tantsima. Kui jalad on talutavas seisus, liputab karvase koonuga jalavalvur tunnustavalt saba ja astub kõrvale. Pikemalt kingades mikrobioloogilist aretust edendanu jalgade puhul kukub kutsu surnult külili. Ilmselt on külalisel mõistlik seepeale leida vabandus ootamatult lahkumiseks.

Lõhna ja mälu tehniliselt kaasajastatud seose leiab veel Ühendkuningriigist, kus katsetatakse politseitöös peidetud väliste mäluseadmete otsimiseks koolitatud kahte koera Robi ja Tweedi. Mäluseadmete mahu kasvu tõttu on suurenenud neis peituva info väärtus. Mälukaartide mõõtmete vähenemisest tulenevalt on nende kaotamine või peitmine üha lihtsam. Politsei loodab koertest abi terroristide, majanduskuritegude ja pedofiilide juhtumites tõendite otsimisel.

Seega mitmekesistub tehnikarikkas keskkonnas meie pikaajaline suhe lõhnadesse, kandudes üle suhetesse tehnoloogiaga.

