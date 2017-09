Päikesesüsteemis tiirutab kummaline kaksikasteroid-komeet

Saksa astronoomid on kosmoseteleskoobi Hubble abiga avastanud kaks teineteise ümber tiirlevat asteroidi, mis ühtlasi meenutavad ka komeeti. eil on kahepeale ümber ere tolmu- ja gaasipilv, millist komeetide puhul nimetatakse peaks ehk koomaks. Sellest peast ulatub välja ka saba, just nõndasamuti nagu komeedilgi. Seetõttu saabki seda kaksikasteroidi tegelikult klassifitseerida ka komeediks.

Hubble viskas kaksikasteroid-komeedile 288P pilgu peale üsna täpselt aasta tagasi, septembris 2016, kui see eriskummaline süsteem oli oma orbiidil jõudnud suhteliselt Maakera lähedale. Siis nägidki Jessica Agarwal Max Plancki Päikesesüsteemi uurimise instituudist ja ta kolleegid Hubble'i pealt tehtud pildilt, et tegu on tegelikult kahe taevakehaga, kahe enam-vähem ühesuuruse asteroidiga, mis tiirutavad teineteise ümber umbes 100 kilomeetrisel vahekaugusel.

Agarwal ja kaasautorid kirjutavad ajakirjas Nature, et päikesekiirguse toimel tekib paarisasteroidide pinnal jääst veeauru, millest moodustuvadki komeedilikud pea ja saba.

Teineteise ümber tiirlevaid asteroide on teada teisigi, aga 288P on ainus seniteada asteroidipaar kogu asteroidide vööndis, mis on samas ka komeet. Astronoomide arvates on selle kaks komponenti olnud arvatavasti kunagi ühtne keha, mis kiire pöölemise tagajärjel pooleks lõhenes.