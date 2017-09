Eestimaa õpib ja tänab: aasta gümnaasiumiõpetaja nominendid

Agne Kosk – Põltsamaa ühisgümnaasium

Agne Kosk on õpetaja, kes toetab süsteemipärase tagasisidestamise, huvitavate ja mitmekülgsete õpptegevuste ning ergonoomilise õpikeskkonna loomise kaudu õpilaste individuaalset arengut. Ta on täpsuse, töökuse ja empaatiavõimega õpilastele eeskuju ning nende väärtushinnangute kujundaja.

Õpetaja Agne on väga hea suhtleja, konkreetne ja sõnapidaja. Tema tunnid algavad alati väga täpselt ja on ka väga hästi ette valmistatud. Õpilaste sõnul on õpetaja Agnel nende jaoks alati aega. Ta kuulab ka neid muresid, mis pole seotud aineõpetusega ja aitab neile leida lahendusi.

Ta on oma õpilastesse süstinud ingliskeelse kirjanduse lugemise pisiku. Sügisel ja kevadel, kui ilmad soojad, minnakse raamatut lugema õue, kas või puu otsa. Külmemal ajal võib tund toimuda hoopis kodundusklassis, et ingliskeelsete retseptide järgi saaksid valmida mõne rahvusköögi hõrgutised. Kogu tegevus köögis toimub seejuures muidugi inglise keeles.

Agne on aktiivne ka tunniväliselt. Ta käib sageli digikoolitustel ja on korraldatud majandussuuna õpilastele seminari finantsharidusest, millest tegi video nendele õpilastele, kes ei saanud osaleda. Agne saab hästi läbi nii lapsevanemate kui ka kolleegidega ja kuulub õpetajate esindajana Põltsamaa ühisgümnaasiumi hoolekogusse.

Eda Piisang – Saku gümnaasium

Kunstiõpetaja Eda Piisang on Õpetaja suure algustähega, olles ühtaegu au oma ametile, inspiratsioon ja suur eeskuju oma õpilastele ning kõrgelt hinnatud kolleegina.

Eda Piisang on Saku koolis kunstiõpetajana töötanud juba 25 aastat. Teda võiks iseloomustada kui väga inimliku suhtumisega õpetajat, kes on ise loov ja innustab õpilasi olema loovad. Ta püstitab tunniteema nii, et iga õpilane leiab sellest üles oma, ja jätab õpilasele vabad käed. Mõistva suhtumisega õpilastesse ja nende muredesse-rõõmudesse on ta suutnud panna õpilasi kunsti mõistma ning armastama. Kunstiklass on õpilasi tihti täis ka pärast tundide lõppu.

Õpetaja Edal on eriline anne leida igal aastal kooli õpilaste seast mõni särav kunstnik, kelle isikunäitus koolis avatakse. Samuti on ta igal aastal koos õpilastega kunstiliselt kaunistanud kooli koridoride seinu. Sealt leiab eesti heliloojad, kunstnikud, kirjanikud, riigitegelased, olümpiavõitjad. Fuajee seinal on õpetaja Eda algatusel õpilaste loodud seinamaal „Viisakuste puu“, millest iga koolipäeva alguses möödudes saab igaüks meelde tuletada, et „tere“, „palun“, „tänan“ jms on loomulik igapäevaelu juurde kuuluv osa. Õigupoolest on koolis raske leida seina, millele poleks midagi maalitud.

Eda juhendatud õpilastest saab peaaegu igal aastal keegi sisse Eesti kunstiakadeemiasse. Nende õpilastega on tal eriline side ning paljud leiavad tee tagasi kooli. Lisaks on igal aastal maakonna ja isegi vabariigi tasemel kunstiolümpiaadi võitjaid, keda Eda on juhendanud.

Eda kujundatud on kooli müts, tänukirjad ja tänukaardid ning iga-aastane jõulukaart. Tema eestvedamisel ja kujundamisel on välja antud nn kooliraamat, kus kajastatud õpilaste joonistused ja kirjutised. Igal aastal teeb ta lavakujunduse ka kooli muusikalile.

Õpetaja Eda on kursis tänapäeva tehnoloogiliste võimalustega ja ka suur reisihuviline – ta on olnud suur tugi Jaapanis asuva Saku sõpruslinna kultuuri tutvustamisel.

Õpetaja Eda on kooli kõige rõõmsam ja hoolivam õpetaja. Ta on alati õpilaste vastu lahke ja abivalmis ning tihtipeale seab ta teiste heaolu enda omast ettepoole, tehes pidevalt lisatööd õpilastega.

Mis aga kõige olulisem – õpetaja Eda on kinnitanud oma õpilastele, et kui midagi teha südamega, siis üldjuhul tehakse seda ka hästi. Ei ole oluline kui hästi osatakse – oluline on, et sellest tuntakse rõõmu.

Aleksandr Kirpu – Tartu Tamme gümnaasium

Sel aastal oma kooli Õpetaja Lauriks valitud Aleksandr on uuenenud kooli keemia põhjalikult ja vahvalt käima lükanud. Paljudes küsimustes nõutavad tema nutikat abi nii õpilased kui ka kolleegid. Aleksandr ulatab alati abikäe. Õieti jõuab ta seda nutikal moel teha enne, kui abi paluma minnaksegi.

Aleksandr ei „õpeta õpikut“. Ta võib korraldada keemia õppimiseks Kahoot-mängu, ägeda uurimise digiandmekogujaga ja välja mõelda muid kasulikke meetodeid aine mõistmiseks. Paljudele saabub „raske keemia“ mõistmise ja vajalikkuse heureka aga õppekäikudel ning õpetaja osutatud seoste nägemisel teiste õppeainetega.

Kuigi Aleksandr aitab kaasa kooli kõigi õppesuundade arengule, on tema lemmik ikkagi tehnoloogiasuund. Loodus- ja tehnoloogiateaduste erikursuste ja välipraktikate õppekavas on tuvastatav tema käekiri. Teadlaste öö, avatud uste päeva ja teiste suurürituste puhul on ikka mängus ka tema käsi.

Aleksandri Facebook'i konto on kiireks ja asjalikuks suhtlemiseks alati avatud, lisaks saavad lapsevanemad koosolekul maitsta 11.TE klassi juhataja ehk Aleksandri isiklikult valmistatud ravimteed või suisa toidutehnoloogilisi väljavõtteid. Õpilased ei pea enam paberihunnikuid postitama ja koguma, vaid saavad teadmisi kontrollida Aleksandri loodud keemia elektroonsete testide kogu Moodle’i e-töövihiku abil.

Kolleegid ja külalised on keemiatundi alati oodatud. Lisaks kolleegidele jagab Aleksandr kogemusi bioloogia- ja keemiaõpetajate aineühenduste. Uurimistööde ja kooli teadusüritustel osalevate õpilaste juhendamine on talle tema töö loomulik ja eriti loov osa.

Tagasisides keemiakursustele ütlevad õpilased Aleksandri kohta, et õpetaja selgitas alati väga hästi ega liikunud enne edasi, kui õpilastel oli teema selge, ning et tunnid olid sisukad, põnevad ja hästi korraldatud. Keemia laboratoorsed tööd on koolis muutunud tavapäraseks, olgu need lõbusamad (seebi või jäätise valmistamine) või teaduslikult keerulisemad – õpitakse ikka rõõmuga.

Aleksandr on tunnustatud lauatennisekohtunik. Selle ala võlud on nüüd kooliski tuttavad ja treener Kirpu fännklubi üha kasvav. Tema ümber tiirleb sageli keemiahuviliste, aga niisama juttu teha soovijate õpilaste kamp.

„Mõtlemisest sa ei pääse, ammugi nii elulises õppeaines – kui sa ei mõtle, näen ma selle läbi ja siis on sul ikka vaja mõelda. Kui sa juba midagi kirja panid, pead seda ka mõistma ning suutma suuliselt teistele selgitada.“ – nii võiks öelda õpetaja Aleksandr oma õpilastele.