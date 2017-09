Eestimaa õpib ja tänab: aasta klassijuhataja nominendid

Aivar Vinne – Nõo Reaalgümnaasium

Aivar Vinne suure ja muheda vuntsi taga peitub soe ning hell süda, selle kohal aga tark ja nupukas pea. Ta pingutab pidevalt, et klassis oleks heaolu ja ühtsustunne ning õpilaste meel püsiks terav ja siht selge.

Aivar Vinne on väga hea klassijuhataja, kes väga hoolib oma klassist. Ta kuulab kõigi arvamust ja oskab kaasata õppetöösse ning klassi tegevustesse ka häbelikumaid. Tema juhendamine on asjalik ja terane. Ta suudab hästi ja huumoriga lahendada ka pingelisi olukordi ning talle on oluline, et tema õpilastega oleks kõik korras. Ta pingutab selle nimel, et klass oleks ühtne ja innustab õpilasi oma klassi eest osalema ning pingutama. Talle on oluline oma kool ja selle hea maine.

Aivar Vinne võtab osa mälumängudest ja toob need küsimused ka klassiruumi, et õpilasi harida. Tema juhtimisel toimuvad õpilastega objektiivsed ja faktidele tuginevad arutelud. Ta on neile eeskuju oma suurepärase ja partnerit arvestava suhtlemise ning eetiliste tõekspidamistega. Kogu tunni vältel on klassis pingevaba, ent töine meeleolu ja tehakse palju praktilist tööd.

Aivar Vinne on loodusainete komisjoni esimees ja ainenõukogu liige. Ta on osalenud aktiivselt Tartu maakonna ja linna keemia ainesektsiooni töös, mistõttu on koostöö teiste aineõpetajatega igapäevane ning tihe. Oma töös on ta kiire, sõnaosav ja loov ning tema arvamusel on tähtis koht kooli arendustegevuses. Aivar on tõestanud end hea meeskonnaliikmena. Ta on olnud aktiivne kaasamõtleja ja ideede väljapakkuja. Lastevanematega suheldes räägib ta õpilastest alati positiivsel toonil, kuid ei puudu ka konstruktiivne tagasiside ja soovitused õpilase arenguks.

Ta on suurte kogemustega, oma ainele pühendunud õpetaja, kelle tunnid on alati põhjalikult läbi mõeldud ja planeeritud. Õppeainetevaheliste seoste loomine on osa tema õpetamistehnikatest. Võimalusel kinnistatakse teooria demonstratsioonkatsetega või praktilise tegevusega.

Ta peab oluliseks koostööd kolleegidega ja on alati nõus abistama koostööpartnereid. Õpetades oma ala spetsialistina noori nii gümnaasiumis kui ka ülikoolis, on ta mõjutanud paljusid inimesi ning siira südame ja laia silmaringiga olnud neile suurepärane eeskuju.

Evely Siimsoo – Türi Põhikool

Evely Siimsoo on sõbralik kolleeg, hea meeskonnakaaslane ja loov, ettevõtlik ning oma õpilastesse väga kiindunud klassijuhataja. Ta organiseerib neile oma silmaringi avardamiseks aktiivselt väljasõite ja teatrikülastusi, lõimides õppekäike eri ainetega. Ta hindab õpilasi kui koostööpartnereid, kellega koos maailma avastada.

Evely on käinud oma klassiga Põltsamaal maisilabürindis, Tartus Ahhaa-keskuses, Viljandis restoranis lauaetiketti õppimas, Rakvere teatris, Tallinnas tervishoiumuuseumis ja Bastioni käikudes, Palamusel ja Särghaual ning kodukoha ettevõtetes. Klass on osalenud Paide-Türi rahvajooksul ja suitsuprii klassi küünlaümbriste kogumise kampaanias. Klassijuhataja tunnis on külas käinud Paide Noortekabineti töötaja, noorsoopolitseinik ja oma elukutset tutvustavad lapsevanemad.

Õpetaja Siimsoo on kirglik looduses liikuja ja seda kirge annab ta edasi ka oma klassile. Igal õppeaastal on tehtud matku ja väljasõite loodusesse. Võrtsjärve ääres asuvasse limnoloogiakeskusesse, Kabli RMK keskusesse, Prangli saarele, ühendades need orienteerumise või rattamatkaga. Peale selle on ta suutnud terve klassi panna teatrit armastama. Tema eesmärk on näidata ja käia võimalikult erinevates Eestimaa teatrites, kuhu on alati terve klass nõus kaasa tulema.

Inglise keele õpetajana õpetab ta õpilasi eesmärke seadma ja ennast analüüsima. Iga hindelise töö järel nõuab ta õpilaselt eneseanalüüsi selle kohta, mis õpilasel tema meelest õnnestus ja mis mitte, mida oleks pidanud teisiti tegema. Iga trimestri alguses tuleb kirja panna eesmärgid ja trimestri lõpus analüüsida, kuidas õnnestus nende saavutamine. Ta pooldab meeskonnatööd ja on oma klassiga osalenud ka rahvusvahelistes projektides. Õpilastel on oma blogi, kuhu nad kirjutavad ja lisavad pilte ühistest tegevustest, õpetaja jagab oma kogemusi ning teadmisi teistega kooli kodulehel ja õpetajate konverentsil.

Õpetaja Siimsoo klass on ühtehoidev ja aktiivne, võtab alati osa kõigist ülekoolilistest üritustest ning tunneb koolis käimisest rõõmu. Õpetaja motivatsioonikirja alusel programmi „Hooliv klass“ valituna said nad osaleda kahepäevases koostööd ja hoolivust testivas laagriprogrammis Kloogal. Need päevad olid õpilaste sõnul ühed vahvamad koolipäevad. Üksteise hoidmine, sõbralikkus ja koostöö on selle klassi ja õpetaja moto. Klassijuhataja on suutnud luua ühtse, toreda ja võimeka seltskonna. Üks tema juhitava 7c klassi õpilane on öelnud: „Meil on nagu üks suur pere. Mul on tunne, et mul on 18 õde ja venda.“

Õpetaja Siimsoo on õpilastele eeskuju, sest ta peab kinni kokkulepetest ja oskab ka oma vigu tunnistada. Samuti on ta agar iseõppija ja koolitustel käija ning arvestab õpilaste individuaalseid omadusi. Ta on pälvinud lapsevanemate usalduse.

Hille-Made Varul – Valga Gümnaasium

Hille-Made Varul on Valga gümnaasiumi raudvara, kelle pikaajalisest kogemusest matemaatikaõpetaja ja klassijuhatajana on õppida kõigil. Tema töö klassi juhtimisel on suurepärane näide sellest, kuidas ühendada kahte rahvusgruppi, liita erinevatest kogukondadest ja põhimõtetega õpilasi ning panna nad ühise eesmärgi nimel pingutama.

Kaks aastat tagasi sai Hille-Made klassijuhatajaks 14 vene perekonnast ja 11 eesti perest pärit õpilasele. See olukord oli uudne nii õpetaja enda kui ka kogu kooli jaoks. Õpetaja oskuslik suhtlemine ja tegutsemine, et silmas pidada mõlema rahvusgrupi õpilaste ning nende vanemate huve, on olnud tähelepanuväärne.

Õpetaja Hille-Made on aidanud korraldada õpilastele karjääritunde eri külalistega ja kutsunud külalisi ka klassijuhatajatundi. Ta on ka hinnatud matemaatikaõpetaja, kes märkab ja toetab andekaid, juhendades õpilasi nii olümpiaadidel kui ka Tartu ülikooli teaduskooli kursustel. Ta on tulihingeline mälumängija, kes innustab õpilasi uurimis- ja praktiliste tööde tegemisel ja püüab edasi anda entusiasmi osaleda konkurssidel, võistlustel ning mälumängudel. Tal on pikaajaline kogemus e-õppe osas ja ta võttis julgelt kasutusele interaktiivse tahvli.

Hille-Made Varul on õpetaja, keda mäletatakse ka siis, kui kooli lõpetamisest on möödas mitukümmend aastat. Ta on hooliv, professionaalne, rahulik ja motiveeriv.

Tema fenomen peitub individuaalsuse väärtustamises. Töö, mida õpetaja Hille-Made teeb ennekõike venekeelsest perekonnast pärit õpilastega, on asendamatu eelarvamuslike hoiakute muutmisel.

„Ta motiveerib meid metsikult õppima ja oma unistuste poole püüdlema,“ on põhjendanud tema kandidatuuri üks tema klassi õpilane.