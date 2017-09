Tehnoloogiahiiud asuvad pakkuma üksikhingedele maailma vanima ameti teenust

Vaatamata inimeste ja erinevaid suhtlusviise pakkuvate rakenduste arvu kasvule on võrdväärse vestluspartneri leidmine paljude jaoks raskem kui kunagi varem. Laieneva üksilduse epideemia varjus on asunud inimeste vestlusnälga ja teisi erivajadusi rahuldama Apple ja maailma teised tehnoloogiahiiud, lohutab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Filmilooja Woody Alleni kirjalikku loomingusse kuulub lühilugu "Mensa hoor", milles palgatakse eradetektiiv lahendama prostituudiga seotud väljapressimisjuhtumit. Tegemist on klassikalise kolmnurgaga, kahes vastasnurgas naised ja järelejäänus mees. Üks naistest on abikaasa. Teise rolli võite juba aimata. Väljapressitavaks on mees, kellel on põhjust järele mõelda, kas küsitud 10 000 dollarit kaalub üles piinliku info avalikustamise.

Mees pöördub abi lootuses eradetektiivi poole, kes nõustub tööga ja korraldab kohtumise prostituudiga. Selgub, et kurtisaaniks osutub noor, rahanappuses vaevlev, ülikooli magistrikursusel õppiv neiu. Väljapressimine polnud tema idee. Selle pakkus välja sõbranna. Tema omakorda teadis üht abielus meest, kelle naine polnud just kõige erudeeritum tüüp. Seetõttu otsis mees raha eest rahuldust mujalt. Mehel oli oma kiiks.

See oli Blake, William Blake, Briti poeet 18. sajandist. Mees tahtis rääkida. Eelsitatavalt Blake'i loomingust. Ta otsis intellektuaalset rahuldust, mida kodust ei saanud. Noor üliõpilane oli haritud perest, veetis suved kirjanduslaagris ja armastas palju lugeda. Tal oli lai vaimsete teadmiste pagas erinevate klientide intellektuaalse vestlusvajaduse rahuldamiseks.

Selle koha peal võib allenliku satiiriga keha asemel kõrge IQ müügi põneviku katkestada tõdemaks, et ka päriselt prostituudi tööd tegevate naiste seas võib makstud töö piirduda pelga vestlusega. Asjade taolisest arengust leiab näiteid mitmest filmistki. Inimene on sotsiaalne loom. Vajadus kellegagi vestelda võib trumbata muid tarbeid, sõltumata keskkonnast.

Viimasel ajal räägitakse üha rohkem üksilduse pealetungist. Seda hoolimata inimeste arvu kasvust ning suhtlusviiside ja võimaluste kasvavast pakkumisest. Inimene võib tunda pitsitava vestlusvajaduse nälga ka siis, kui elab keset arvukat kogukonda. Vestlusnälga võib kasvatada sobiva vestluskaaslase puudumine piisava usalduse, ühiste huvide ja teemade või siis üldise intellektuaalse graatsia puudumise tõttu. Rääkimisvajaduse põhjuseks võib olla ka tervist ohustav kriis.

Prostitutsioon oma ebavoorusliku teenustöö kiuste kätkeb mujalegi sobivat väärtuslikku privaatsust. Elu servajuhtumite kohtamise kogemustega kultiveeritud psühholoogilist kunsti ja võimalik, et ka sõnaosavust. Seda laseb siis raha muuta ebatavalisel moel ja paindlikult kättesaadavaks. Proovi pakkuda abikaasale raha, et ta nõustuks sinuga Blake'i teemal vestlema või Melville'i Moby Dickist, autodest, sinu elu raskustest jne.

Kelle puhul prostituudi külastamise moraalne taak kaalub üles vestlusvajaduse nälga, võivad nüüd kergendunult hingata. Arvutite ja tehnoloogia ajastu aitab seksrobotitega asendada nii prostituute kui ka nutiseadmete assistentidega vestluspartnereid. Apple teatas, et mõne aasta eest nende telefoniga kaasa pandud virtuaal-digitaal-personaalse assistendi Siri tööks on igasugustele argistele küsimustele vastuste otsmise, kõneleva kalendri, nutika äratuskella jmt kõrval üha sagedamini osutumas erivajadustega vestluspartneri roll.

Stanfordi ülikooli hiljutisest uuringust selgus, et inimesed pöörduvad virtuaalsete hääl-assistentide poole üllatavalt tihti tõsistes kriisiolukordades, saades paraku harva vastu oodatud ja vajalikku informatsiooni või abi. Uuringus väljatoodud dialoogide näidetest puuduvad nii inimest ja tema olukorra diskreetsust mõistev empaatia kui ka abiks sobiv tarkus.

Näiteks oskas uuringusse kaasatud nelja enim levinud virtuaalassitendi puhul vaid kaks suunata enesetapu mõtetega vestleja vastavale ennetuse abitelefonile, muudest vestlust alustanud osapoolte keha või psüühikat tabanud raskuste mõistmisest rääkimata.

Konjuktuuritundlik Apple näeb olukorras võimalust ning lubab Siris arendada psühholoogilise terapeudi võimekust. Firma levinud olekule loomupäraselt sisaldab seotud töökuulutus lubadust kandidaadile mängida olulist rolli arvuti ja inimese suhtluse järgmises revolutsioonis.

Ilmselt tulevad samaga kaasa Google, Amazon, Microsoft, Samsung jt. See tähendab, et telefonist võib kujuneda tõsiseltvõetav terapeut. Woody Alleni lühijutustusele võib sündida modernne järjelugu.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".