DNA-st tehtud robot veab kandameid

DNA-roboti lõid Lulu Qian Ameerika Ühendriikidest California tehnikainstituudist ja ta kolleegid, kes loodavad, et mõni roboti tulevane ja täiustatum versioon võiks toimetada ravimeid veresooni mööda just nende rakkudeni, mis neid vajavad, või aidata kokku panna raskesti sünteesitavaid keemilisi ühendeid.

Robot on DNA-juppidest kokku pandud nii, et sel on justkui kaks kätt ja kaks jalga. Kahe käega korjab see üles just niisuguse molekulaarse kandami, mille jaoks see on parajasti programmeeritud. Seejärel liigub robot kahe jala abil mööda pinda ja laseb kandami lahti, kui jõuab sobivasse keskkonda, mille ta on programmeeritud ära tundma.

Liikumispinnaks valmistasid Qian ja ta kaaslased robotile DNAst ruudukujulise mati, mõõtmetega 58 korda 58 nanomeetrit. Katsetes korjas robot üles kollaselt ja roosalt fluorestseeruvaid terakesi ja tassis need ettemääratud kohtadesse.

Liikumine oli tõsi küll, aeglane ja sihitu. Kahe sammu vahel oli robot viis minutit paigal ning oma ruudukese ühest äärest teise minekuks võis tal kuluda terve päev. Sammude suund ei olnud seejuures järjepidev ega sihipärane, vaid juhuslik. Kuid seejuures ei vajanud robot mingit erilist energiaallikat, sest seda hoidis käigus niinimetatud Browni liikumine.

Qian ja kaasautorid kirjutavad ajakirjas Science, et edaspidi püüavad nad robotile külge panna väikese keemilise mootori.