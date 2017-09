Lugeja küsib: miks on samas kontoris mõnel inimesel külm, teisel palav?

Pika vastuse saab tänasest „Uudishimu tippkeskuse“ saatest, lühema vastuse anname aga kohe. See on sisekliima.

Inimesed arvavad sageli, et õhutemperatuur on see, mis mõjutab mugavustunnet ruumis. „Tegelikult see nii ei pruugi olla. Inimese mugavustunnet mõjutab operatiivne temperatuur, mis on õhu- ja pinnatemperatuuri keskväärtus,“ selgitas Tallinna tehnikaülikooli prodekaan ning kütte ja ventilatsiooni professor Hendrik Voll.

See teebki võimalikuks olukorra, kus kontoris on 22 kraadi, aga kui kontori aknapind on suur ning akna temperatuur on madal, siis lihtsustatult öeldes tundub see nii: õhutemperatuur 22, sellele liidame aknapinna temperatuuri 12 kraadi ning jagame kahega. Operatiivne temperatuur ehk see kuidas inimene seda tajub, on 16 kraadi.

Uutes energiatõhusates hoonetes on operatiivne temperatuur ühtlasem. Vanades ja renoveerimata majades on see siiski jätkuvalt probleem.

Maksimaalne rahuloluprotsent, mis on ruumis võimalik sisekliima suhtes tekitada on 95 protsenti. „Alati on viis protsenti inimesi, kellele see keskkond tundub liiga külm või liiga soe,“ nendib Henrik Voll.

Sisekliima on rakendusteadus, mis on tipptasemel siis, kui teda pole näha.

