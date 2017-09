Facebookil ja riidekapil pole palju vahet

Püüa vaadata oma riiete kapi sisule nagu sõpruskonnale. Osa riietest on lähedased sõbrad, kellega käid hea meelega alailma väljas. Osa riietest on hooajalised, tulles appi ja pakkudes rõõmu hetkedesse, kui ilm püüab elu segada. Kuid mida teevad sul seal kapis need ülejäänud "sõbrad"?

Peamiseks põhjenduseks kandmata riiete olemasolule on poes juhtunud heasoovlik viga leida endale uus "sõber" tänu paljulubavale väljapanekule või heale hinnale. Riiete ostmisel ostetakse fantaasiat. Selle täitmata jäämist ignoreeritakse ja trotsitakse, sest see tähendaks iseenda reetmist. Elurõõmsam on hoida asja igaks juhuks kapis potentsiaalse sõbrana. Pealegi on taoline riidest sõprade poodlemine mõnus ja vähendab hiilivat ebakindlust.

Meeste statistika võib sarnaneda. Andmeid on paraku vähe. Naiste puhul kinnitavad need aga, et enamuse kapisisust moodustavad selga mitte mahtuvad või sobimatu riidekraam. Kaheksa aasta eest leidis aset koguni surmajuhtum, milles suri õnnetu naisterahvas tema peale kukkunud kasutamata riidekuhja all. Mõnedel hinnangutel on kasutuses vaid umbes viiendik kappides ja sahtlites leiduvatest riietest. Nii palju siis päris sõpradest!

See mõte aitab riiete teemalt siirduda Facebookile, mille kasutajate seas on kerge ülekaal naistel. Nad omakorda ületavad mehi poole suurema postituste arvuga ja omavad kaheksa protsendi võrra rohkem sõpru. Keskmiselt on sõprade arv 155, aga kuna tegemist on arvutusliku keskmisega, mida võib mõjutada kellegi linnasuurune sõpruskond, tasub vaadata ka mediaankeskmist, mis on umbes 200. See tähendab, et pooltel Facebooki kasutajatel on rohkem kui 200 sõpra ja pooltel alla 200.

Arv 155 langeb enam-vähem kokku Dunbari arvuga, mida Oxfordi ülikooli antropoloog Robin Dunbar väidab olevat evolutsiooni jooksul kujunenud inimlik piir, milleni on suuteline sotsiaalseid kontakte ülal hoidma üks indiviid.

Facebooki tõttu on sõbraks olemise mõiste sisu muutumas, kasvatades survet määratluse ülevaatamiseks. Seda on asunud oma tööriistadega uurima psühholoogid ning sotsioloogid. See omakorda võimaldab kaasa rääkida teistelgi sõpruse tähendusest hoolivatel osapooltel, näiteks kohtunikel. Hiljuti otsiski omapoolset arusaama Facebooki-sõbra määratlusele USA kohus.

Põhjuse Facebooki-sõbra kohtulikuks määratluseks tingis juhtum USA-s Miami kohtunikuga, kelle töölauale sattus kaasus, milles ühe osapoole esindajaks oli indiviid tema Facebooki sõpruskonnast. Kohtuvaidlusesse oli kaasatud advokaat, kes kuulus ilmselt suuresti ametialase tegevuse tõttu protsessi juhtima määratud kohtunikiku sotsiaalvõrgustikku. Kes oskab öelda, kui palju on selles võimalik, et formaalses sõprussuhtes lähedasemat laadi kallutatust? Seega sündis uue vaidluskohana küsimus, kas Facebooki-sõprus võib olla põhjuseks antud juhtumi juurest kohtuniku taandamiseks.

Tegemist on tõsise probleemiga, arvestades, et interneti kasutajatest enam-vähem kolmveerand kasutavad Facebooki. Tõenäoliselt on juurat õppinutel omavahel rajatud arvukalt Facebooki sildu, mis võivad segada antud juhtumile sarnaselt õiglast kohtumõistmist. Leidub õigusalase eetika uurijaid, kelle arvates peaks probleemi keerukuse ja ohtlikkuse tõttu kohtunikud koguni Facebookist loobuma. Nagu sõnastab üks ekspertidest, see toob kaasa riske, mis ei õigusta selle sotsiaalvõrgustikku kuulumise olematut kasu.

Küsimust lahendama määratud ringkonna kohtuniku vastus koosnes 10-leheküljelisest arutelust ja järeldusest. Selles tõdeti, et nõustumine Facebooki "sõbraks" vastuvõtmisega võis kunagi jätta mulje lähedasest sõprusest ja seotusest. Tänaseks varieerub aga Facebooki-sõprade vahelise intiimsuse mõõt märkimisväärselt. Sestap sisaldab Facebooki-sõprus mitmeid tähendusi peale intiimsema sõbra suhte ega saa olla sõprust vanamoodsas mõttes olevaks takistuseks õiglasele ja erapooletule kohtumõistmisele.

Analoogseid vaidlusi on olnud teisigi. Otsusedki on olnud vastupidised. Tõenäoliselt jõuab vaidlus Facebooki-sõbra määratlusega ülemkohtunike lauale. Seniks võib lähtuda aga riidekapi loogikast. Oled hankinud sõpru nagu riideid, mida vajasid muul põhjusel, kui nende kandmine ehk kellest ei hooli sa tegelikult isegi kohtuniku arvates.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates Portaal.