Makaagid laiendasid kivitööriistade kasutusala

Tai makaagid on viimastel aastatel laiendanud oma kivist tööriistade kasutamise valdkonda. See on teadlaste sõnul seni täheldamata juhtum.

Vähemalt sada aasta on teatud, et Tais elavad pikksaba-makaagid oskavad kivist töövahendite abiga rannalt korjatavaid mereande kooriku seest kätte saada. Nüüd aga on selgunud, et nad on hakanud samasuguseid töövahendeid ja -võtteid kasutama õlipalmide viljade tuuma töötlemiseks, et sealt kätte saada rasvaküllast palmiseemet.

Seda tuleb ikka ette, et mõni loom pruugib mõnda eset tööriistana. Näiteks võib vares sel otstarbel noka vahele oksarao. Kuid kivist tööriistu kasutavad vähesed. Peale kiviajainimeste on teada seda ainult kolme primaadirühma kohta – Lääne-Aafrika šimpansid, Brasiilia kaputsiinahvid ja Tai makaagid.

Varem ei ole teadlased kunagi märganud, et mõni neist loomadest hakkaks oma kiviaegseid riistu kasutama uues keskkondlikus konteksis. Kuid kui Lidia Luncz Inglismaalt Oxfordi ülikoolist külastas koos kolleegidega möödunud aastal Tais mahajäetud õlipalmiistandust, märkas ta seal kive, mida tundus olevat kasutatud haamri ja alasina palmivilja tuumade purustamiseks.

Seepeale seadsid teadlased üles kaamerad ja saidki salvestatud, kuidas tõesti pikksaba-makaagid asetasid need toidupalad ühele kivile ja tagusid neil teise kiviga kooriku katki. Oluline on aga see, et inimesed hakkasid ses piirkonna õlipalme kasvatama alles 13 aastat tagasi. See, nagu Luncz ja ta Briti, Tai ja Singapuri kolleegid ajakirjas The International Journal of Primatology kirjutavad, tõendab, et makaagid ongi oma kivitööriistade kasutamise ala laiendanud just äsja.