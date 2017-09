Idaeurooplane jääks pensionile kaks aastat varem kui tema Lääne kolleeg

Eesti sotsioloog Ave Roots uuris koostöös oma Aalborgi ülikooli kolleegi Wouter De Tavernieriga Euroopa Sotsiaaluuringu (ESS) 2014. aasta andmestikku. Nad kasutasid selleks Euroopa Liidu liikmesriikide elanike seisukohti, seoses pensionile jäämisega. Valimisse kuulus 4500 töötavat inimest vanuses 50-69 eluaastat.

Selgus, et Ida- ja Lääne-Euroopas lähevad inimeste arvamused penisoniea osas lahku.

Ida-Euroopa naised tahaksid pensionile jääda keskmiselt kaks aastat varem kui mehed. Lääne-Euroopas asuks õrnema soo esindajad pensionipõlve võlusid maitsma pool aastat varem kui selle regiooni mehed.

“See võib olla tagajärjeks faktile, et Ida-Euroopa riikides sõltub ametlik pensioniiga inimese soost,” selgitavad Roots ja Tavernier oma artiklis.

Ida-Euroopas tahaksid inimesed pensionile jääda 27 kuud varem kui lääneeurooplased. Ida-Euroopas on tööga rahulolu seotud vaid sissetuleku ja sellega, kui oluliseks inimene enda jaoks tööd peab, kuid Lääne-Euroopas on tööga rahulolu seotud laiema heaoluga.

Sotsiaalteadlased nimetasid põnevaks avastuseks ka nüanssi, et need Lääne-Euroopa töötajad, kes saavad aktiivselt tööelus ning organisatsiooniga seotud protsessides kaasa rääkida, tahaks pensionile jääda aasta hiljem kui passiivsetel ametikohtadel töötajad.

Seega näiteks pagaritehase koogiliinil töötaja, kes igapäevaselt hommikust õhtuni kookidele glasuuri peale pigistab, näeb end maamajas lastelastega aega veetmas varem kui sama tehase juht, kelle võimuses on otsustada, milline uus tort tootmisesse võetakse.

Wouter de Tavernier ja Ave Rootsi artiklist „When Do People Want to Retire? The Preferred Retirement Age Gap between Eastern and Western Europe Explained“ ajakirjas Studies of Transition States and Societies tegi kokkuvõtte Geidi Raud.