Eestimaa õpib ja tänab: aasta lasteaiaõpetaja nominendid

Gladi Sivard – Tallinna Lasteaed Pallipõnn

Õpetaja elukutse kohta ei öelda eriti, et tema töö on tema hobi, kuid Gladi puhul see just nii on.

Gladi peab väga oluliseks laste mänguoskust ja ühineb aeg-ajalt nende mänguga, et seda edasi arendada. Ta püüab tekitada ja säilitada lastes õpimotivatsiooni, pakkudes neile võimalust osaleda uudsetes ja põnevates tegevustes ning planeerides tegevusi paindlikult, et kõik tunneksid rõõmu ning uued lapsed ja nende vanemad kohaneksid lasteaias hästi ning kiiresti.

Lasteaia loovaima ideede generaatorina on tema rühma lastel iga lasteaiapäev kadestamisväärselt huvitav. Kuldsed käed õmblevad laste rollimängude rikastamiseks kiirelt uued kostüümid või dekoratsioonid, terav taip annab nõu kolleegidele ja vanematele. Gladi rühma teatrilavastused on üllatavalt kõrge tasemega ja nendega käiakse ka teatrifestivalidel. Lapsed mõtlevad ise välja jutte, mis koostöös õpetajaga kirjutatakse raamatuks. Põnevad tegevused – näiteks kilude puhastamine ja praadimine, taigna valmistamine ja rullimine – annavad lapsele teadmisi ja oskusi päriselus hakkama saamiseks.

Erilist rõhku on Gladi pannud meediakasvatuse tegevustele, õuesõppele, tervisedendusele, keskkonnahoiule ja heategevusele. Ta vaatab lastega reklaame, teeb katseid ja arutleb nendega populaarsete mänguasjade vajalikkuse üle, suunab asju taaskasutama ning kogub vajalikku loomade varjupaigale. Ta on osalenud projektides „Tere, kevad“ ja „Keskkonnakäpp“. Pardiralli konkursile esitatud töö „Part, kes ei söö leiba, on rõõmus“ valiti lasteaedade parimaks. Vanemaid on kutsutud rääkima golfist, epeevehklemisest, suusatamisest, lastele õpetati esmaabi andmist. Rühma tegevustest teeb Gladi filme, mida hiljem lastega vaadatakse ja analüüsitakse.

Hoolivuse arendamine on Gladi peamisi prioriteete. Ta aitab erivajadusega lapsi, tehes koostööd teraapiakoeraga. Tal on väga hea koostöö vanematega, kelle käest saab kiidusõnu ja kellega hoiab kontakti ka siis, kui lapsed juba koolis käivad. Ühiselt käiakse matkamas ja jagatakse kasvatusinfot.

Gladi on valitud Pallipõnni aasta õpetajaks ja tarkuse jagajaks, parimaks kiusamisvaba programmi rakendajaks, meediakasvatuse ainekava ja IKT-programmi rakendajaks, projektiõppe õpetajaks ja ennastjuhtivaks õppijaks ning tema rühm parimaks tervist edendavaks rühmaks, ta on pälvinud ka Tallinna noore õpetaja stipendiumi. Oma teadmisi, näiteks sellest, kuidas kasutada lastega tegevustes nutiseadmeid, uuemat lastekirjandust või vihmausse, on ta jaganud ka kolleegidega nii kodu- kui ka välismaal.

Kaidi Lahe – Tartu Lasteaed Sipsik

Kaidi Lahe on usaldusväärne meeskonnaliige, kes on pühendumuse, positiivse ellusuhtumise ja huvitavate ideedega eeskuju paljudele kolleegidele.

Kaidi Lahe õppetegevused on alati läbi mõeldud, arendavad ja lastele huvipakkuvad. Õppekasvatustöö rikastumiseks kasutab ta omavalmistatud õppevahendeid, liisusalme, riime, näpumänge, aga ka sobivaid ITK-vahendeid ja võimalusi. Õues- ja avastusõppe puhul arendab ta lastes erinevaid meeli. Üldoskuste arendamisel peab ta oluliseks arvestada iga lapse arengutaset, tema eripära õppija ja suhtlejana ning väärtustab lapse saavutatut, tunnustab tema toimetulekut, positiivset hoiakut ja huve.

Erilist tähelepanu pöörab Kaidi koostöös maja logopeediga kakskeelsete laste keelearengule ja nende vanemate nõustamisele. Lastega tehakse järjepidevat individuaalset tööd, rikastatakse ja täiendatakse nende sõnavara.

Kaidi kasutab Montessori metoodika põhimõtteid ja propageerib aktiivset liikumist. Teda võib kohata nii koos lastega matkarajal kui ka jalgratastega loodust avastamas, liiklusmänge mängimas ja ekskursioonidel. Selle tulemus on laste aktiivsem osavõtt ja tahe viibida võimalikult palju õues.

Kaidi peab oluliseks lastes õigete väärtushinnangute – sõbralikkuse, abivalmiduse, tolerantsuse ja julguse – kujundamist ning pöörab tähelepanu empaatiavõime arendamisele ja tundekasvatusele.

Kaidi on valitud Sipsiku lasteaias nii aasta õpetajaks kui ka rõõmusipsikuks. Ta on juhendanud lapsi nii linna kui ka riigi tasandil joonistusvõistlustel ja luulekonkurssidel; üks tema juhendatav laps võitis ka kord multifilmiteemalise joonistustööde konkursi. Oma huvitavaid kunstitegevuste tehnikaid on ta tutvustanud laiemaltki.

Marika Moks – Tallinna Rännaku Lasteaed

Marika Moks on ettevõtlik ja eeskujuks olev õpetaja, kes inspireerib oma isikuga iga lapse arengut tervikliku isiksusena. Ta on hariduse hing ja kultuuri kandja.

Marika töötab muusikaõpetajana Tallinna Rännaku lasteaias alates 2010. aastast ja alates 2012. aastast juhendab lasteaias pärimusmuusikaringi. 2015. ja 2016. aastal toimusid Marika eestvedamisel lasteaia laulupidu ning tantsupidu. Esmakordselt on sel aastal lasteaialastest loodud bänd, kuhu kuuluvad kandle-, kitarri- ja ukulelemängijad.

Marika muusikategevused on lõimitud, loovad ja õpetlikud. Ta usub, et muusika on iga inimese õigus ja kõik on omamoodi andekad. Marika leiab alati tee laste südamesse, sest tema tegevustes saavad kõik kaasa lüüa. Ta usub laste muusikalisse arengusse ja arvestab individuaalsusega. Kõik lapsed saavad olla eeslauljad, kunstnikud, heliloojad ja tantsijad. Ta seob muusikalised tegevused teiste ainevaldkondadega: kasutab näpumänge ja liisusalme, seletab lahti vanaaegseid või tundmatuid mõisteid koos pildimaterjaliga või arvuti abil. Ka repertuaari valikul arvestab Marika laste soovidega, näiteks lasteaia lõpupidudel võivad kõlada ka jõululaulud, sest need on lihtsalt laste lemmikud.

Marika usub igasse lapsesse ja naudib koos lastega protsessi, mitte tulemust. Ta soovib teha tööd kõigi lastega, mitte ainult väljavalituid treenida. Marika armastab oma tööd väga ja tänu temale naudivad kõik muusikat. Tänu Marikale teavad Rännaku lasteaia lapsed, et pärimusmuusika ja ühistegemine on väärtus. Koostöös lapsevanematega annab Marika soovi korral ka individuaaltunde. Tema juures käivad õppimas needki, kes on juba lasteaia lõpetanud. Kuna Marika ise oskab mängida väga paljusid pille (klaver, kitarr, akordion, flööt, kannel, viiul, trummid jne), leiab ta kõigile sobiliku pilli.

Marika on iseloomult julge, selge sõnakasutusega, lahke, rõõmsameelne ja tasakaalukas ning lapsed tunnevad ennast tema juhendamisel samuti väga enesekindlalt. Marika juhendamisel on lapsed osalenud nii Laulukarusselli eelvoorudes, linnaosa laulukonkurssidel kui ka võtnud rahvapilliorkestri koosseisus osa noorte laulu- ja tantsupidudest.

Marika Moks on elukestev õppija, kes täiendab end sageli kursustel, eriti pärimusteemalistel. Ta on Nõmme kogukonnas pärimusmuusika eestvedaja, tegutsedes oma alal nii Nõmme noortemajas kui ka muuseumis. Ta usub, et pärimusmuusika aitab defineerida seda, kes me oleme ning tutvustab eesti pärimusmuusikat lastele mitmekülgse tegevuse abil: pilliõpe, laulmine, tantsimine, rahvapärimuslikud muinasjutud. Marika on võrratu muusikaõpetaja, kes on pärimusmuusika teinud lähedaseks lastele, töötajatele ja lastevanematele.