Eestis väljatöötatud õppemetoodika võib jõuda Vene koolidesse

Moskvas toimuval rahvusvahelisel raamatumessil äratas tähelepanu Eesti internetikeskkond OPIQ, mis on koolidele mõeldud interaktiivne platvorm, võimaldades õpilasel kõiki õppevahendeid kaasas kanda kas tahvelarvutis või mobiiltelefonis. Nii on õpilastel pidevalt juurdepääs kõigi klasside õppematerjalidele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui ma näiteks olen matemaatikas kuuendas klassis veidi nõrgem, siis ma saan pöörduda varasemate klasside poole. Kui ma olen veidi tugevam, siis ma saan pöörduda hilisemate klasside poole," kirjeldas kirjastuse Avita peatoimetaja Ly Kriiska.

Lisaks sisaldab OPIQ ka hüperlinke ühelt ainelt teisele. Platvormi autorid ütlevad, et nii on võimalik erinevaid aineid paremini siduda terviklikuks maailmapildiks. "Me saame neid tehnoloogiaid pakkuda ka Venemaale. Ma arvan ja te ise näete, et pärast esitlust tekib neis huvi, sest siin midagi taolist pole. Lähenemine kooliharidusse on Venemaal ja Eestis erinev," tõdes Vene koolituse spetsialist Jelena Bolkunova.

Ta lisas, et Venemaal peetakse last kõige tähtsamaks, Eestis aga prooviti veenda, et süsteemi kõige tähtsam koht on õpetajal. "Me aga leiame, et ikka laps ja kõik on ehitatud tema ümber," ütles Bolkunova.

Selleks, et Eesti tehnoloogiaid saaks Vene koolides kasutada, on vaja Vene haridusministeeriumi heakskiitu. "Hea uudis on see, et Venemaa haridusministeerium on otsustanud äsja just eraldada päris palju vahendeid koolidele just e-õpikutele üleminekuks," ütles Kriiska.

Hetkel peavad Avita kirjastuse esindajad läbirääkimisi kahe suure Vene kirjastusega, kelle nimesid veel ei soovita avalikustada.