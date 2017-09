Menopausi saab geenitestiga ette ennustada

Triin Laisk-Podar on Tartu ülikooli arstiteaduskonna geneetika teadur, kes on koos Eesti Geenivaramu teadlastega välja töötanud testi, mille abil saab prognoosida, millal algab naisel menopaus.

ETV teadussaates “Uudihimu tippkeskus” avas Triin Laisk-Podar oma teadustöö tulemusi, mille põhjal pani ERR Novaatori toimetus kokku lugejail-vaatajatel tekkida võivate küsimuste valiku, millele saab vastuse saatest.

Mis määrab naise viljakuse või selle languse?

Naise viljakus on natuke nagu geenidega ette kätte jagatud kaardipakk – mõnel on “kaardipakis” geenid, mis võimaldavad lapsi saada pikka aega, mõnel hakkab viljakus langema väga varakult.

Sünniaegsest kahest miljonist munarakust on viljaka ea ehk puberteedi alguseks alles jäänud umbes 400 000. Menopausi alguseks on neid alles ligikaudu 1000.

Kas tüdruku sünnihetkel on võimalik määrata, millal algab tal menopaus?

Geenitestiga on seda võimalik teha. Tervikuna on teada, et naiste viljakus hakkab langema 30ndates eluaastates.

Menopaus ei alga hetkega, vaid see on protsess, mis võtab aega u 10 aastat. See tähendab, et kui naise viljakus on hakanud langema, on keerulisem lapseootele jääda.

See tähendab, et paljud paarid pöörduvad üha sagedamini viljatusravile, mis on pikaajaline ja kallis protsess.

Mida võiks teha, et lapsesaamisega poleks probleeme?

Suitsetamisest hoidumine.

Mitte jätta laste saamist ikka, kus viljakus juba langeb.

Teha geenitesti, et saada teada, milline geneetiline “kaardipakk” on naisele kätte jagatud.

Kuidas käib geenitesti tegemine?

Fertify testi tegemiseks võtab naine vatipulgaga suust kaape, saadab selle postiga laborisse koos andmetega ning laborist saab vastuse.