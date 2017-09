ERR Novaator: mida tasub teada vesinikupommist?

Meie päikesesüsteemi hiiglastel Neptuunil ja Uraanil teemantvihma, seda on oletatud ka varem, kuid seni oli tegu vaid oletusega. Nüüd on see tõestatud ka Maa-pealses katses – veel enam, see teemantvihm aitab meil saada täpsemat infot võimalike asustatavate planeetide kohta.