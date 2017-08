Vilistlased on kõrgkoolidega rahul, praktikavõimalused jätavad soovida

Holistiline treening – 2665 eurot, teadliku muutuse kunsti kursus ettevõtjatele – 490 eurot, rohelisest aventuriinist Buddha-kujuline väeese – 345 eurot. Need on mõned tooted-teenused Eesti kõige kasumlikumatest eneseabikoolitusi ja esoteerikakaupasid pakkuvatest ettevõtetest. Selle raha eest lubatakse muu hulgas “õpetust inimeste energiaväljast ja tšakratest”, “õpetada eristama oma sisemaailmas toimuvaid protsesse” ja “püüda informatsiooni läbi meie eeterkeha”. Ja inimesed maksavad, sest viimastel aastatel on selliste ettevõtete kasum hüppeliselt kasvanud, tuues parimatel juhtudel sisse sadu tuhandeid eurosid.

Eesti kõrgkoolides õppijaid iseloomustab õpinguteaegne aktiivsus tööturul, rohkem kui kolmveerand vilistlastest töötas õpingute ajal. Töötamise peamise põhjusena nimetati vajadust tagada oma majanduslik toimetulek. Põhjustena toodi välja ka elatustaseme tõstmise, eneseteostuse ja töökogemuse omandamise soovi. Viimast viitab ka see, et üle poole töötavatest vilistlastest töötas õpingute ajal töökohal, mis oli nende erialaga lähedalt või suurel määral seotud.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel