Pistelistes kontrollides jääb vahele vaid murdosa dopingukasutajatest

Uuringu ametlikult avaldamine võttis kuus aastat. "Arvan, et maailma antidopingu agentuur (WADA oli tulemustest šokeeritud ja ei usaldanud neid. Ma mõistan seda täielikult. WADA ja rahvusvahelise kergejõustiku föderatsiooni (IAAF) veenmine, et meie kasutatud lahendus näitab usaldusväärselt dopingu kasutamist, võttis seetõttu veidi aega. Kuid ma ei tea samas, mis kulisside taga toimus," selgitas uuringu esimene autor Rolf Ulrich Tübingeni ülikoolist ERR Novaatorile.

Algne raport lekitati ajalehele New York Times juba 2013. aastal. Samuti avaldati töö piiratud kujul erandkorras Suurbritannia parlamendi kultuuri, meedia ja spordi komitee loal.

IAAF-i president Sebastian Coe väitis toona komitee ees, et uurimuse avaldamine viibib Ulrichi ja tema kolleegide kasutatud metodoloogia tõttu ja mitmed teadusajakirjad oli uurimuse tagasi lükanud. Tegelikult ei andnud aga IAAF uurimuse avaldamiseks luba. Uuringut rahastanud WADA võttis samal ajal vastupidise seisukoha. Teadlasrühmale teadmatult oli sõlmitud kahe organisatsiooni vahel leping, mis nõudis selleks mõlema organisatsiooni nõusolekut.

Uuring põhines XIII Rahvusvahelise Kergejõustiku Föderatsiooni korraldatavatel kergejõustiku maailmameistrivõistlusel ja XII Pan-Araabia mängudel kogutud andmetel. Kokku vastasid dopingu kasutamist puudutavale küsimusele 2168 sportlast.

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel tunnistas viimase aasta jooksul dopingu kasutamist 43 protsenti vastanutest. Pan-Araabia mängudel küündis see aga 57 protsendini. Isegi kui teadlased võtsid arvesse vastamiseks kulunud lühikest aega, mis võis viidata küsimuse ebatäielikule mõistmisele, ulatusid näitajad vastavalt 30 ja 45 protsendini. Võistlustel korraldatud ametlikes kontrollides leiti seevastu dopingujälgi vastavalt 0,5 ja nelja protsendi sportlaste kehavedelikest.

Ulrich rõhutas, et praeguse olukorra ei saa teha uuringu põhjal kaugeleulatuvaid järeldusi. "Ilma värske uuringu ja andmeteta pole võimalik selle kohta midagi öelda. Dopingu kasutamine võib olla selle ajaga hüppeliselt vähenenud, kuid sama hästi on võimalik, et seda ei ole juhtunud," nentis Ulrich. Vahepeal pole jõudnud tema teada vähemalt teaduskirjandusse ka töid, mis oleksid uurinud probleemi sarnaselt rahvusvaheliselt tasandil. Osaliselt saab süüdistada selles rahanappust.

Küll saab tema sõnul öelda töö põhjal midagi dopingu kasutamise leviku kohta. "Tihti väidetakse, et dopingu kasutamine iseloomustab ainult ja ainuüksi venelasi. Ent see ei saa tõsi olla. Uurimus näitab seda väga selgelt. Avalikkus peaks nägema, et dopingut kasutatakse kõikjal," rõhutas Ulrich.

"Mul on tunne, et riigid määratlevad end liiga sageli sportliku edu kaudu. Nii lasub sportlastel suure surve hästi esineda. Peame selle olukorra peale mõtlema ja üritama seda vähendada või sellest vabaneda," jätkas teadlane. Võib isegi öelda, et kaudselt on laialdases dopingu kasutamises kohati süüdi tavainimeste liiga kõrged ootused.

Uurimus ilmus ajakirjas Sports Medicine.