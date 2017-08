Haridusministeerium: algav õppeaasta toob lasteaiaõpetajatele palgalisa

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps märkis kolmapäeval toimunud pressikonverentsil, et kuigi õpilaste arv jätkab veel mõned aastad kasvamist, hakkab esimeste klasside suurus juba järgmisest aastast taas vaikselt kahanema. Seda olulisemaks muutub seega, et õpilased püsiksid haridussüsteemis ja motiveeritud. Praktikas tähendab see Repsi sõnul vajaduse tekkides lisatoe võimalikult kiiret pakkumist.

Muu hulgas loodetakse probleemi vähemalt kutseõppes leevendada järgmisel aastal kasutusele võetav kutsehariduse rahastamismudeliga. Sama raamistikuga loodetakse vähendada koolide rahastamise ebastabiilsust, mis on tingitud õpilaste valikute muutumisest. Hetkel rahastatakse koole õppekohtade alusel.

Samuti pööratakse rohkem tähelepanu lasteaiaõpetajate töötasule. Sellele on juhitud tähelepanu ka OECD raportites. Lasteaiaõpetajate palgad on kooliõpetajate omast maha jäänud ja maakonniti on näha suuri erinevusi. Sõltuvalt kohast võib see ulatuda 500 eurost pea 1100 euroni. Järgnevateks aastateks eraldas valitsus probleemi lahendamiseks 61 miljoni eurot.

Repsi sõnul kasvab selle tulemusel 86 protsendis omavalitsustes lasteaiaõpetajate palk kuni veerandi võrra ning enam kui kümnes 25 kuni 62 protsenti. Mõju võiks tunda uue õppeaasta esimesel poolel.

Tutvu teisi fookuses olevate teemadega:

Õpetajad ja koolijuhid

Üld- ja alusharidus

Koolivõrk

Teadus

Kõrgharidus

Kutseharidus

Keel

Täiskasvanuharidus

Noortevaldkond

Digipööre

Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine

Vaade koolile, eksamid ning järelevalve – välishindamine

Varia

Õpetajad ja koolijuhid

Rahvusvaheline õpetajate võrdlusuuring TALIS tuleb taas

Luuakse riiklikud preemiad ja stipendiumid õpetajatele

Riik uuendab õpetajate lähtetoetuse süsteemi

Jätkub õpetajate töötasu kasv

Üld- ja alusharidus

Omavalitsusi motiveeritakse tõstma lasteaiaõpetajate palka kooliõpetajate palga alammäärani

Hariduslike erivajadustega õpilaste paremaks toetamiseks uuendatakse õppekorraldust

Käivitub pilootprogramm eesti keele õppe tõhustamiseks

Põhikooli uuenenud ujumisõpetus aitab vältida veeõnnetusi

Kehaline kasvatus kujundatakse ümber nüüdisaegseks liikumisõpetuseks

Lasteaedades tõhustatakse eesti keele õpet

Koolilõuna toetus kasvab uuest aastast ühe euroni

Uuel õppeaastal on esimest korda üleriigiliselt viis vaheaega

Koolivõrk

Muusika- ja balletikool alustab kaasaegses hoones aastal 2020

Valmistatakse ette kolme uue riigigümnaasiumi avamist 2018. aastal

Omavalitsused saavad taotleda üle 37 miljoni euro põhikoolitaristu kulukuse vähendamiseks

Teadus

Ehitatakse või renoveeritakse seitse teadus- ja õppehoonet

Korrastatakse teadus- ja kõrgharidusasutuste võrku

Käivitunud on erinevad teadus- ja arendustegevuse toetusmeetmed

Valmivad teadusasutuste evalveerimise tulemused

Kõrgharidus

Doktoranditoetus tõuseb poolteist korda

Ministeerium hakkab analüüsima õppetoetuste süsteemi

Valmistatakse ette kõrgharidusseadustiku uuendamist

Töökohapõhine õpe laieneb kõrgharidusse

Kristjan Jaagu stipendiume välisriigis õppimiseks saavad taotleda ka magistrandid

Kutseharidus

Järgmisel aastal rahastatakse kutseharidust uue mudeli alusel

Kutsekoolides alustatakse valikuaasta piloteerimist

Oskuste aasta jätkub ja kulmineerub

Keel

Riik toetab eesti keele kui teise keele ja võõrkeelte õpet

„Keeleklikk“ avab eesti keele e-õppe kursuse B1 tasemel

Ministeerium töötab välja uue Eesti keelestrateegia

Luuakse uus Eesti keeletehnoloogia programm

Täiskasvanuharidus

Riik kutsub täiskasvanuid õpinguid jätkama

OSKA aitab õppida ja õpetada õigeid asju

Toimuvad uued tasuta koolituskursused täiskasvanutele

Noortevaldkond

Riik toetab täiendavalt noorte huviharidust ja -tegevust

Digipööre

Koolide koostööprojekte õppe nüüdisajastamiseks toetab riik 10 miljoni euroga

Esmakordselt viiakse läbi digipädevuse tasemetööd

Koolid saavad soetada digiseadmeid õppimise mitmekesisemaks muutmiseks

Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine

Euroopa Liidu hariduse, noorte- ja teadusvaldkonna eksperdid arutlevad Tallinnas valdkonna tuleviku üle

Hariduskonverentsil keskendutakse nüüdisaegsele õppimisele ja õpetamisele

Tippteaduse konverentsil räägitakse teaduse mõjust ja väärtusest ühiskonnale

Noortekonverents toob kokku Euroopa noored ja poliitikakujundajad

Vaade koolile, eksamid ning järelevalve – välishindamine

Uuest õppeaastast korraldab kogu haridusjärelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium ning suund võetakse riskipõhisele järelevalvele

Hinnatakse gümnaasiumide panust õpilaste arengusse

Koolid saavad tagasisidet õpilaste rahulolu kohta

Varia