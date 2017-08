Kipakas valgusmäng viitab eksokomeetidele

Kosmoseteleskoop Kepler on tänaseks avastada aidanud juba mitut tuhandet võimalikku eksoplaneeti, aga nüüd võime avastuste loendisse võibolla lisada ka mõne eksokomeedi. Võimalikke eksokomeete tiirleb, kui need olemas on, lausa kahe tähe ümber – mõlemad meist umbes 800 valgusaasta kaugusel.

Kepler tuvastab planeete n-ö transiidimeetodil ehk püüab avastada tähevalguse ajutisi tuhmumisi, mille põhjuseks on tähe ümber tiirutava planeedi läbiminek meie poolt vaadates tähe eest. Nende kahe kahtlase tähe puhul avastas Harvardi ülikooli astronoom Andrew Vanderburgiga, et nende kahe tähe tuhmumisgraafiku algus ja lõpp ei olnud omavahel sümmeetrilised nagu tavaliselt, vaid ebasümmeetrilised.

Sellest võib teha järelduse, et misiganes tähe eest läbi liikus, polnud ümmargune nagu planeet, vaid mingi muu kujuga. Üks usutavamaid seletusi selleks puhuks ongi komeet, sest komeet paiskab ühest otsast välja gaasi ja tolmu, millest moodustub komeedi saba. See võib olla üsna pikk ja tihe.

On võimalik, et tegu on ka millegi muu kui komeediga, aga Vanderburg ja kaasautorid kirjutavad veebikeskkonda ArXiv laaditud töös, et komeetide tõenäosus on nende hinnangul väga suur. Astronoomid on võimalikest eksokomeetidest teada andnud varemgi, kuid päris kindlaid tõendeid pole veel kokku saadud.