Graafik: kõrgharidus tagab parema palga, poolik magistriõpe aga veel parema

Kalamajja, Pelgulinna ja mitmele poole mujale Tallinnas on viimasel ajal paigaldatud teekünnised ehk nn lamavad politseinikud. Eesmärk on rahustada liiklust ja vähendada sellega õnnetuste riski. Kuid autod peavad lamavate politseinike juures pidurdama ja kiirendama, mis omakorda toob kaasa õhusaaste kasvu.

Hemofiilia on ravitav, kuid ravi kvaliteet on kalliduse tõttu ebaühtlane

Viirused on kummalised tegelased. Elusolendeiks neid enamasti ei peeta, ja kust nad pärit on, ei teata. Nüüd on Antarktise ranniku lähistelt väikestelt saartelt saadud arvatavasti üsna oluline viide viiruste võimalikule tekkeloole.

Haridus- ja teadusministeerium avaldas täna Eesti hariduse ja teaduse ülevaate, milles muu hulgas analüüsiti kõrharitute edukust tööturul. Lõpetatud kõrgharidus tagab tõesti kõrgema palga kui pooleli jäetud kõrgharidus, kuid erandiks on magistriõpe, mille katkestajate palk on lõpetanute omast mõnevõrra suurem.

