Uudne andur võimaldab tuvastada riknenud toitu või kosmeetikatoodet

Ameerika Keemiaühingu konverentsil esitleti Clarksoni ülikooli teadlase Silvana Andreescu laboris arendatud leiutist, mida saab kasutada nii tööstus kui üksiktarbija.

Indikaatorpaber toimib anorgaanilisel redoksreaktsioonil, kus tuvastatakse täpselt neid molekule, näiteks laguprodukte või kemikaale, mis annavad märku toidu või kosmeetikatoote riknemisest.

Taolisi riknemist tuvastavaid andureid on arendatud mitmel pool maailmas, sh ka Eestis, kuid nende puuduseks on sageli asjaolu, et nad vajavad lisavarustust, et keemiline rektsioon toimuda saaks või andmeid väljastaks. Praeguse paberanduri eelisena toovadki arendajad välja selle lihtsuse – see ei vaja ühtki lisa.

Mida selle paberanduriga teha annab?

Teadlased on praegu katsetanud seda erinevate antioksüdantide tuvastamiseks tees ja veinis. Nii saab nendega tuvastada näiteks taimede antioksüdantide sisaldust Amazonase metsades, kus pole elektrit ning väärtuslikud on andurid, mis suudavad töötada autonoomselt.

Igapäevaelus on aga nende paberanduritega võimalik tuvastada näiteks salmonella ja kolibakterit. Samuti saab sellega tuvastada ohratoksiini ehk seenemürki, mis sageli rikub veini või õlut.

Andreescu labori teadlased loodavad, et see leiutis on ühel päeval meie toiduainepakendite etikettide küljes ning annab märku toidu ja kosmeetika kõlblikkusest.