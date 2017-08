Videod: täielik päikesevarjutus USA-s

“Tehisintellekt, ise mõtlevad ja inimesest sõltumatult otsuseid tegevad arvutid ning piiramatu õppimisvõime” – kõlab kui maailmalõpu stsenaarium, kuigi tegemist on vaid arvutiteadlaste igapäevatööga. Kas me suudame kontrolli omada superintelligentse arvuti üle? Kas me teeme veebis suheldes vahet, kes on inimene ja kes arvuti? Ning miks ei oska LHV panga virtuaalne kasutajatugi Uku vastata kõikidele küsimustele? – uurime teadlastelt endilt.