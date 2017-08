Otse kell 18.30: täielik päikesevarjutus USA-s

Meis kõigis on tulnukat: pool Linnutee ainest on teistest galaktikatest

Köögis kraani kõrval lebav pesukäsn on bakteripesa. Nüüd tuleb välja, et svammis ei ela mitte ainult sadu tuhandeid kordi rohkem baktereid kui WC-poti kaanel, vaid ka katsetest seda steriliseerida pole erilist kasu. See kasvatab ainult potentsiaalselt haigusi tekitavate bakterite osakaalu.

Mõnikord öeldakse, et null ei ole number, aga tegelikult on see ikka nii number kui ka arv, ja seda teab ausalt öelda iga mesilanegi. Nii võib vähemalt väita Austraalia teadlaste uuringu põhjal, millest kõneles selle juht Scarlett Howard Kuninglikust Melbourne'i Tehnikainstituudist Lissabonis toimunud loomapsühholoogide konverentsil.

Hemofiilia on ravitav, kuid ravi kvaliteet on kalliduse tõttu ebaühtlane

Väikesest peale rongide vastu huvi tundnud ning huvist endale ka ameti teinud Martin Kuusk põeb haigust nimega sclerosis multiplex. Sportlikust, elurõõmsast ja pidevalt naljatlevast mehest on võimatu peale vaadates aru saada, et teda tabanud tõbi kuulub tegelikult tõsiste krooniliste haiguste hulka.

Hoopis rohkem näib see erutavat inimeste meeli. Kui teatud inimrühmad näevad seda suurepärase hetkena rääkida peagi saabuvast maailmalõpust, siis teiste jaoks kätkeb see endas võimalust kogeda sõnuseletamatut ülevustunnet või tegeleda tõsiteadusega.

Varjutuse mõjude kohta elusloodusele ei saa öelda midagi põhjapanevat. Tehtud tähelepanekute näol on tegu üksikute juhtumikirjeldustega. Muu hulgas võivad hakata aga öökullid pimeduse saabudes huikama, kriketid siristama ja mõned linnuliigid varjutuse lõppedes justkui uue hommiku alates uuesti laulma. Teisalt on nähtud näiteks vaalu ja delfiine varjutuse ajal pinnale tõusmas ning vähemalt ühte koloniaalse eluviisiga ämblikuliiki oma võrke maha võtmas .

Täieliku päikesevarjutuse kui sellise toimumist võib pidada soodsaks juhuste kokku langemiseks. Päikese läbimõõt on küll Kuu omast 400 korda suurem, kuid täht asub ühtlasi Maast ka 400 korda kaugemal kui Kuu. Nii saabki märgatavalt väiksem kaaslane Päikese aeg-ajalt täielikult varjata. Tavaliselt asub see päikesevalguse blokeerimiseks orbiidi kalde tõttu liiga kõrgel või madalal.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel