Maakera lumepallistumine tõukas loomade arengu käima

Kuidas on juhtunud, et Maa peal elavad loomad, nende seas ka meie, inimesed? Millised ootamatud kokkusattumused on loonud soodsad tingimused nõnda keerukate olendite kujunemiseks? Rühm teadlasi eesotsas Jochen Brocksi ja Amber Jarrettiga Austraalia rahvusülikoolist väidab, et on jõudnud nende põhjapanevate küsimuste lahendamisele tähtsa sammu võrra lähemale.