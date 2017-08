Uuring: miks "Rakett 69" võib olla nakkav

Teaduslikku mõtteviisi populariseeriv saade „Rakett 69“ on toonud Eestisse mõisted raketipõlvkond, rakettlased, raketi-poiss jt. USAs tehtud värske uuring, mis küll ei analüüsinud seda saadet, ütleb, et teadus on nakkav, kui on teaduslikult nakatavad klassikaaslased.

STEM on lühend science, technology, engineering, and mathematics, mis eesti keeles tähistab loodus- ja täppisteadusi, lühemalt LTT aineid. Värske uuring ütleb, et LTT ainete huvi on nakkav.

USA erinevad ülikoolid tegid koostöös uuringu, millest selgus, et need kolledžiõpilased, kelle keskkoolikaaslaste hulgas oli LTT ainete huvilisi, kaldusid oma edasistes karjäärivalikutes samuti LTT erialade poole.

Selle pinnalt võib öelda, et kui klassis on õpilasi, kes huvituvad bioloogiast, keemiast ja füüsikast (äkki käivad oma teadmisi proovile panemas Raketi saateski) on klassikaaslastelgi rohkem huvi nendel erialadel jätkata.

50 erinevat kooli ja erinevaid osariike hõlmanud uuringust selgus teinegi huvitav fakt: nendel õpilasetel, kel oli LTT valdkonnas inspireerivaid klassikaalsasi, paranesid või olid keskmisest kõrgemad hinded LTT ainetes.

Uuringu metoodika võttis arvesse ka õppurite sugu, õpiedukust, pere tuge LTT ainete õppimisel. Tulemuste vettpidavust toetab ka fakt, et erinevused LTT erialade vastu jäid samaks ka siis, kui võeti arvesse õppekvaliteeti.

Artikli autorid soovitavad edasi uurida neid viise, kuidas see LTT huvi klassikaaslaste vahel üle kandub ning kuidas õpilased üksteist aktiivselt õppima ärgitavad.

Selle uuringu tulemused on olulised, kuna sageli unustatakse taolistes uuringutes ära oluline faktor: kaaslaste mõju õpilaste otsustele ja valikutele. Eakaaslaste inspireeriv mõju on aga sageli palju kaalukam motivaator erialavalikul kui karjäärinõustamine või ülikoolide turunduskampaaniad.

Muide, ühe 2010. aasta teadusuuringu kohaselt on kooliaegne motivatsioon ja huvi üks oluine mõjutegur ka teadlaste edukuses taotleda grante ja avaldada teadusartikleid.

Ehk on siin edasisist uurimisainest eesti teadlastele – kuidas läheb saates „Rakett 69“ osalenute klassikaaslastel nende edasistes karjäärivalikutes?