"Tervislik" ülekaal kergitab südamehaiguste riski

Muude tervisenäitajate poolest tervete, kuid kergelt ülekaaluliste inimeste risk haigestuda südamehaigusse on normaalkaalus olevatest inimestest enam kui neljandiku võrra kõrgem. Uurimuse autorid näevad täelepanekut järjekordsena märgina, et nn tervisliku ülekaalu näol on tegu pigem müüdi kui tegelikkusega.

"Isegi kui sinu ainevahetus on muus osas normis, seostub ülekaal ikkagi kõrgema riskiga haigestuda südamehaigustesse. Muidugi on ka teiste näitajate poolest riskirühma liigituvate inimeste risk oluliselt kõrgem, kuid ülekaalu tuleb suhtuda kui ohumärki," nentis uurimust eest vedanud Camille Lassale, Londoni ülikooli kolledži epidemioloog.

“"Juba rasvumine kui selline on riskitegur. Seega peaksid nii arstid kui ka teised tervishoiutöötajad soovitama tugevamalt ülekaaluliste sekka arvatavatel inimestel oma eluviisi muuta. Seda ka juhul, kui teiste ainevahetusega seotud näitajate alusel selleks erilist põhjust poleks," --Camille Lassale

Samas nentis ta, et töö põhjal pole võimalik täpselt öelda, kuidas lisakilod südamehaiguste riski antud juhul kasvatavad. Töörühmal polnud võimalik uuringu vältel jälgida, kuidas uurimisaluste tervisenäitajad uuringuperioodi vältel muutusid.

Uuring põhineb 520 000 eurooplast haaranud vähi- ja toitumisuuringu EPIC-CVD käigus kogutud andmetel. Esimese 12 aasta jooksul diagnoositi südamereuma kokku 7637 inimesel. Ainevahetuse näitajate alusel tervete, kuid ülekaaluliste inimeste risk haigestuda südamehaigustesse oli 26 protsenti kõrgem. Rasvumine kergitas riski veel kahe protsendi võrra.

Samal ajal tabasid südamehaigused sõltumatult kehakaalust normist kõrvale kalduva veresuhkru, vererõhu, kolesterooli või vööümbermõõduga inimesi keskmiselt kaks korda sagedamini. Seega on tulemused mitmetahulised. Ühest küljest on tegu järjekordse märgiga, et oma tervisele peavad tähelepanu pöörama ka kehakaalu poolest terved, kuid näiteks kõrgema vererõhuga inimesed.

Teisest küljest vihjavad need, et tervislikku ülekaalu pole olemas. "Juba rasvumine kui selline on riskitegur. Seega peaksid nii arstid kui ka teised tervishoiutöötajad soovitama tugevamalt ülekaaluliste sekka arvatavatel inimestel oma eluviisi muuta. Seda ka juhul, kui teiste ainevahetusega seotud näitajate alusel selleks erilist põhjust poleks," kinnitas Lassale. Tõenäoliselt kasvatab tema sõnul kõrgem kehakaal võimalust teiste, juba otseselt kehva tervisega seonduvate riskitegurite ilmnemiseks.

Mailma terviseorganisatsiooni liigituse järgi loetakse normaalkaalus olevateks inimesi, kelle kehamassiindeks (KMI) on 18,5–25, ülekaaluliste puhul jääb näitaja 25–30 vahele, veelgi kõrgema kehamassiindeksi korral on tegu rasvumisega.

Tervislik ülekaal

Idee nn tervislikust ülekaalust kogus populaarsust USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse 2005. aastal ilmunud uurimuse toel. Töös leiti, et rasvumine põhjustab riigis igal aastal ligikaudu 112 000 inimese enneaegse surma. Ülekaalu puhul aga seost ei leitud. Sarnastele järeldustele jõudis uurimuse juhtivautor Katherine Fregal 2013. aastal ilmunud eelnevate uuringute vaheanalüüsis. Kerge ülekaal näis 2,88 miljoni inimeste põhjal surmariski isegi kuue protsendi võrra langetavat.

Kriitikud märkisid aga, et töö autorid liigitasid tervete sekka ka eelnevalt ülekaalulised inimesed, kelle kehakaal langes mõnes ülekaalulisusega seostava haiguse tõttu. Seeläbi võis neid surmahetkeks lugeda kehamassiindeksi alusel juba normaalkaalulisteks

Möödunud aastal ilmunud töös järeldasid värske uuringu autorid kokku 10,6 miljonit inimest haaranud 239 eelneva uurimuse põhjal, et normaalset ületava kehakaalu ja suremusriski vahel on selge seos. Mida kõrgem on kehakaal, seda suurem on risk enneaegselt surra. Samal ajal oli kõrgem ka nende suremusrisk, kelle kehamassiindeks jäi alla 20. Fregal kahtlustas, et kollektiiv eelistas uurimusi, mille järeldused sobisid nende enda maailmapildiga rohkem.

Käesoleva aasta aprillis avaldatud enam kui 250 000 inimest hõlmanud töös järeldati, et ülekaalulisus seondus kõrgema suremusriskiga vaid juhul, kui uuritav oli olnud ülekaaluline viimase 16 aasta jooksul. Võib aga oodata, et koolkondade vahelised vaidlused uuringutes kasutatavate metodoloogiate ei lõppe veel niipea.

Uurimus ilmus ajakirjas Heart.