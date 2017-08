Hiljutised soojarekordid on tõenäoliselt inimtekkelised

Ameerika ja Saksa teadlaste väitel on väga ebatõenäoline, et kliimamuutuse üheks põhjuseks ei ole inimtegevus.

Michael Mann Pennsylvania osariigiülikoolist ja ta kolleegid lähtuvad andmetest, mille järgi aastad 2014, 2015 ja 2016 olid üksteise järel kõik maakera kõige soojemad aastad alates aastast 1880, mil üleilmseid temperatuurimõõtmisi alustati.

Ameerika Ühendriikide riikliku ookeani- ja atmosfääriameti NOAA andmetel oli möödunud aastal keskmine temperatuur maa- ja merepinnal tervelt 0,94 Celsiuse kraadi kõrgem kui 20. sajandi keskmine, mis oli 13,9 kraadi.

Manni ja kolleegide koostatud kliimamudel osutab, et tõenäosus, et viimasel kolmel aastal järjest on senised temperatuurirekordid löödud ilma inimtegevuse kaasabita, on kõige rohkem 0,03 protsenti. Sellest kirjutavad mudelitegijad ajakirjas Geophysical Research Letters.

Peamiseks inimtegevuse liigiks, mis kliimamuutust põhjustab, peetakse, nagu teame, niinimetatud kasvuhoonegaaside ehk näiteks süsihappegaasi ja metaani atmosfääri laskmist näiteks kütuste põletamise tulemusel.