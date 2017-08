Mesilane tunneb nulli

Mõnikord öeldakse, et null ei ole number, aga tegelikult on see ikka nii number kui ka arv, ja seda teab ausalt öelda iga mesilanegi. Nii võib vähemalt väita Austraalia teadlaste uuringu põhjal, millest kõneles selle juht Scarlett Howard Kuninglikust Melbourne'i Tehnikainstituudist Lissabonis toimunud loomapsühholoogide konverentsil.

Howard ja ta kolleegid tilgutasid ühe plaadikese peale magusat sukroosilahust, teise peale kibedat kiniinilahust. Plaatide peale oli asetatud ka selgelt nähtavaid kujundeid, mille järgi õppisid mesilased magusate tilkadega plaati juba eemalt ära tundma. Kood seisnes selles, et magus sukroos oli selle plaadi peal, kus oli vähem kujundeid kui teisel plaadil.

Katse esimeses osas oli ühel plaadil korraga üks kuni neli kujundit. Teadlased õpetasid mesilasi senikaua, kuni nad oskasid valida õige plaadi 80 protsendil juhtudest.

Siis läks katse natuke veel põnevamaks. Mõnikord ei pandud ühele plaadile, sellele, kuhu tilgutati magusaid tilku, mitte ühtegi kujundit. Selles katseosas tuligi välja, et mesilased oskasid varem õpitut enamasti rakendada ka niisuguses olukorras, kus maiuspala viidaks oli null kujundit.

Tuli ka välja, et mida rohkem oli kibedate tilkade plaadil kujundeid, seda kindlamini suutsid mesilased nulli kujundiga plaati valida. See näitab teadlaste sõnul eriti selgelt, et null on mesilaste silmis just nimelt arv nagu iga teinegi, sest lähedasemad arvud võivad omavahel ju kergemini segi minna kui kaugemad.

Miks mesilastel peaks nulli tundmist vaja minema, seda teadlased arvata ei oska. Varasematest katsetest on teada, et peale inimese mõistavad nulli mõistet ka primaadid. Mesilased on esimesed selgrootud loomad, kellel nulli tundmine on tuvastatud.