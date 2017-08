Geenimuundus noorendab hiire ajutegevust

Nüüd aga teatavad ameerika teadlased, et neil on õnnestunud vana hiire aju toimepaindlikkust ehk plastilisust tõsta. Eriti just ajukoore nägemispiirkonnas, nii et see, mida hiir enda ümber näeb, tekitab selles piirkonnas taas sama rohkesti muutusi kui nooremal hiirel.

Tore on see, et Utah' ülikooli teadlased saavutasid tulemuse vaid ühe geeni muutmisega.

Jason Shepherd ja ta kolleegid kirjutavad Ameerika Ühendriikide teadusakadeemia toimetistes, et kui samasugune geenimehhanism õnnestub leida ka inimesel, võib selle abil kunagi ehk ka inimese vananemisega kaasnevat ajutegevuse allakäiku aeglustada. Selleks tuleb muidugi enne veel kõvasti lisauuringuid teha.