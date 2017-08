Animatsioon: geneetika selgitab, kust on pärit eestlaste esiisad

Erinevaid teadusuuringuid lugedes on võimalik kokku seada pilt sellest, kust on pärit meie esivanemad. Kogutud info põhjal pani Ajalugu Oskariga kokku animatsiooni, mis seletab väga lihtsalt ja selgelt, kust on pärit eestlaste esivanemad.

Tegu on hariva materjaliga kõigile, kes tunnevad, et nende geneetikateadmised on veidi roostes või kes seni on arvanud, et geneetika on midagi kauget ja keerulist.

Laste geenid on juhuslik segu nende vanemate DNAst. Üks osa DNAst pärandub alati vanemalt lapsele muutumatult: isalt pojalt pärandub Y-kromosoom, emalt tütrele mtDNA ehk mitokondri DNA. Lihtsalt öeldes tähendab see, et tütrel, emal, vanaemal jne on sama mtDNA. Sama kehtib meeste ja Y-kromosoomi kohta.

Kuna aja jooksul tekivad ka sellesse muutumatult edasi antavasse DNAsse mutatsioonid, on võimalik nende põhjal jõuda tagasi kõige varasemate ühiste esiisadeni.

Kui minna niimoodi isaliini mööda ajas tagasi rohkem kui 20 000 aastat, siis enam kui 90 protsendile eestlastest on esiisaks üks viiest mehest, kes panid aluse suurtele hõimudele.

Teadlaste jaoks kannavad need viis meest selliseid nimesid:

R1a I2 R1b N1c1/N1a1 I1

Selguse mõttes nimetame neid vastavalt nii: Aras, Aitor, Daghda, Kalev ja Ragnar.

Nende meeste järeltulijad ei tulnud Eesti aladele korraga, vaid saabusid erinevatel aegadel ja põhjustel.

Kuidas nende järglased Eesti aladele jõudsid, saab vaadata videost.