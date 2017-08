Astronoomid leidsid esimese stratosfääriga eksoplaneedi

Ülekaalulisuse määr on alates 1980. aastast kahekordistunud 73 riigis ja märgatavalt kasvanud kõigis teistes riikides, selgub ajakirjas The New English Journal of Medicine avaldatud uuringust „Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 years“. Kuigi lapseea rasvumise osakaal on olnud kolme kümnendi jooksul madalam kui täiskasvanuea rasvumine, on esimene hakanud viimasest jõudsamalt kasvama.