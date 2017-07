TTÜ teadlased alustavad koostööd küberturbeettevõttega CybExer Technologies

"Tallinna tehnikaülikoolis loodud küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuses töötavad ja õpetavad rahvusvaheliselt hinnatud küberturvalisuse spetsialistid ja mul on hea meel, et saame koostöös erakapitaliga anda oma panuse meie kõigi igapäevase turvatunde kasvatamisse," ütles TTÜ rektor akadeemik Jaak Aaviksoo.

"Küberjulgeoleku tagamisel on tähtis, et nii tehnoloogia, protsessid kui ka inimesed on oma ülesannete kõrgusel. Käesolev koostöö keskendubki just teadmistele ja oskustele, mida on inimestel vaja infoajastul ohutumaks toimimiseks. Analoogina võib välja tuua autode ulatusliku kasutuselevõtu, mis muutis eelmisel sajandil oluliselt keskmisele inimesele vajalikku teadmiste- ja oskustepagasit liiklusohutuse valdkonnas," lisas TTÜ dotsent Rain Ottis.

Päris e-rünnakud mängult

Eesti küberturbe ettevõte CybExer Technologies on välja töötanud maailmas unikaalse e-õppe platvormi, kus inimesed pannakse vastamisi reaalsest elust pärit juhtumitega. Lihtsa ja mängulise testi lõpus saab iga läbija personaalse riskianalüüsi koos soovitustega, kuidas ennast küberohtude eest paremini kaitsta. Samuti hinnatakse testide põhjal laiemalt kogu ettevõtte küberturvalisuse taset ning kaardistatakse riskid, et nende põhjal teha tööprotsessis parendusi.

CybExeri küberhügieeni testi on tänaseks kasutusele võtnud kümned ettevõtted, riigiametid, ülikoolid ja organisatsioonid ning nende üle 100 000 töötaja nii Eestis kui ka välismaal. Teiste seas Riigi Infosüsteemi Amet, kelle kaudu said enne Eesti Euroopa Liidu eesistumise algust oma küberohtude alaseid teadmisi kontrollida ja parandada tuhanded riigiteenistujad.

CybExer Technologies’i juhatuse liikme Andrus Kivisaare sõnul on just seniste testide põhjalt saadud tagasiside see, mis tingis vajaduse alustada koostööd TTÜ teadlastega. “Pilt inimeste küberhügieenist on halvem, kui me karta oskasime. Üks selge probleem on psühholoogiline - inimesed usuvad, et teistega võib juhtuda, aga nendega mitte kunagi, kui nad avavad oma e-kirjas tundmatu faili või pistavad muretult arvutisse võõra mälupulga,” lausus Kivisaar.

“Veel enne testi käibele laskmist tajusime, et selle tulemused on väärt materjal teadlastele, et leida nende põhjalt muuhulgas seoseid küberrünnakute üha muutuva mustri ja inimeste käitumise vahel. Aeg, kus küberrünnakute tõrjumiseks piisas vaid viirusetõrje programmist, on paraku möödas,” selgitas Kivisaar.

CybExeri küberhügieeni test

"Rünnakud, mis ainuüksi viimastel kuudel on üle maailma palju segadust külvanud, on hästi peenelt peidetud ning teadlikult sihitud inimeste vastu, et nende nõrkusi ja kehva küberhügieeni ära kasutades põhjustada kaos. Näiteks piisab teil oma koduarvutis avada vaid üks vale fail, et homme peaks teie firma nädalaks sulgema kõik oma kauplused üle maailma, nagu nägime alles juunis NotPetya lunavararünnku ajal ka siinsamas Eestis. Lühidalt – inimeste küberhügieen peab selgelt paranema.”

Äsja käivitunud koostöö tulemusel hakkabki TTÜ teadlase töögrupp järgmise kolme aasta jooksul nii matemaatiliselt kui psühholoogiliselt analüüsima küberhügieeni testi tagasisidet, hindama teaduslikult selle analüüsi algoritme ja värskendama testi pidevalt uute küberohu suundadega, et inimeste küberhügieeni tõhustamine käiks muutustega kaasas. “Meile on TTÜ teadlaste tagasiside eluliselt oluline, et CybExeri küberhügieeni test kajastaks alati kõige värskemaid küberohte ning selle tulemused oleksid teaduslikult mõõdetavad,” lisas Kivisaar.

TTÜ töögrupile eraldatud 300 000 euro suurusest stipendiumist kolmandik on CybExer Technologies’i enda panus. 200 000 eurot eraldas SA Archimedes CybExer Technologies’i ja Euroopa Kaitseagentuuri koostöös sündinud rahvusvahelisele kaitsekoostöö projektile küberügieeni rakendusuuringute tarvis.