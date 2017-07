Kristjan Vassili 5 suvist raamatusoovitust

"Kuna üksikute väljavalimine tutvustamiseks on alati kallutatud, siis kasutasin uude kontorisse kolimist ära ja tekitasin viimase paari aasta jooksul soetatud raamatutest temaatilise tihedusjaotuse ja lõikasin ära kõik need, mis jäid keskmisest kahe standardhälbe kaugusele. Need ongi minu raamatueelistused." tutvustab Vassil Tartu ülikooli vilistlasblogi vahendusel.

Kristjan Vassili raamatute normaaljaotus. Autor: Kristjan Vassil

Siit on puudu viis raamatut, mis on hetkel mul kotis või öökapil ehk lugemisel. Need on ka minu konkreetsemad lugemissoovitused:

Brynjolfsson, Erik, and Andrew McAfee. The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. WW Norton & Company, 2014.

Raamat annab hea ülevaade tehnoloogilisest arengust ning teguritest, mis on mõjutanud ning mis üha enam hakkavad mõjutama tööd, töökohti ning väärtuse loomist. Kuna masinad on järjest paremad inimtöö tegijad, siis on tehnoloogia mõju suurem kui kunagi varem, nii oma positiivsete (odavam ja rohkem) kui negatiivsete (suurem ebavõrdsus) külgedega. Või kas on? Kas adra, jalgratta, aurujõu, telegraafi vms mõju oli omal ajal väiksem kui algoritmi, masinõppe, tehisintellekti mõju täna?

Gerstner Jr, Louis V. Who says elephants can’t dance?: Leading a great enterprise through dramatic change. Zondervan, 2009.

Minu põlvkond jäi IBMi esimesest hiilgusest puutumata ja me kasvasime üles teadmises, et "suur sinine" oma müstiliste mainframe'i lahendustega on pigem kaduv nähtus. Tegelikkus osutus aga hoopis teistsuguseks. Lou Gerstneri raamat räägib suure rahvusvahelise ettevõtte turn-around loo, mis selgitab, kuidas tal õnnestus allakäigutrepil olev inertne globaalne suurettevõte efektiivseks ja kasumlikuks pöörata. Raamatu implikatsioonid on huvitavad igale suures organisatsioonis töötavale inimesele.

Horowitz, Ben. The hard thing about hard things: building a business when there are no easy answers. New York, NY: Harper Business, 2014.

Mistahes ettevõtte ehitamine on raske. Kui raske täpselt, seletab oma raamatus Andreessen Horowitzi asutaja Ben Horowitz. Loen seda raamatut aeg-ajalt üle selleks, et saada adekvaatne referentspunkt tajumaks adekvaatselt raskusi avalikus sektoris, sh ülikoolis, võrreldes raskustega erasektoris.

James, Gareth, et al. An introduction to statistical learning: with applications in R. Vol. 103. Springer Science & Business Media, 2013.

Fantastiline sissejuhatus masinõppe võtmemeetoditesse koos lihtsasti rakendatava R-i koodiga. Loen sellepärast, et meetodiraamatud aitavad mul üldiselt lõõgastuda, ning seda konkreetselt eelistan selleks, et õppida, kuidas keerulisi teemasid lihtsalt esitleda.

Verhofstadt, Guy. Europe’s Last Chance: Why the European States Must Form a More Perfect Union. Hachette UK, 2017.

Euroopa on vastamisi suurima kriisiga pärast teist maailmasõda – majanduse seisak, terrorirünnakud, Venemaa agressioon, pagulased – on üsna selge, et meie administratiivne võimekus vajab uusi ideid. Võimalik, et üsna drastilisi? Belgia endine peaminister ja Euroopa Parlamendi liige Guy Verhofstadt on tuntud oma poppide esinemiste poolest, milles ta esitas karme väljakutseid Victor Orbanile, Alexis Tsiprasele jt. Selles raamatus selgitab ta oma nägemust föderaalsest Euroopast ning missugune võiks olla selle mõju meie ees seisvatele väljakutsetele.

Head suvist lugemist!