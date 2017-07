Taimede dieedil hoidmiseks kulub igal aastal 500 kilogrammi suhkrut

It was sugaring day again! Sugar makes hyperactive, that's the same for humans and microorganisms in the soil. Feeding on sugar makes soilorganisms also consume more soil nutrients. So adding sugar to a meadow imitates a situation, where plants suffer from low nutrient availability. Clever idea and a fun fieldwork! Suhkrutamisepäev!



Nii nagu lapsed lähevad ka mullaorganismid suhkrut süües hüüperaktiivseks. Tarbides suhkrut nad tarbivad ka rohkem muid toitaineid. Seega saab suhkrut lisades nt. uurida, kuidas toitainetevähedamine mõjutab niidu taimekooslust. Nutikas mõte ja vahva välitöö!



Posted by L. Neuenkamp, picture by Riin Tamme #teadus #unitartu #plantecology #fieldwork #nutrientlimitation

