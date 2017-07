Vaid spordijook ei pane lihast kasvama

Nüüd on aga Briti ja USA teadlased teinud kindlaks, et võttes BCAA aminohappeid ilma teiste toidulisanditeta neil mõju ei ole. BCAA spordijoogid ja toidulisandid mõjuvad lihasmassi kasvatavalt kui neid võtta pärast jõutreeningut ning BCAA on teistest sarnastest musklikasvatajatest oluliselt tõhusamad. Võrreldes platseebot võtnud kontrollgrupiga oli BCAA tavitamisel efekt lihaskasvu stimuleerimisel 22 protsenti.

Samas aga tuleb välja, et kui tarvitada ainult BCAA spordijooke või toidulisandeid ilma teiste lisanditeta ei ole lihastreeningul sedavõrd suurt mõju. Ainul BCAAtarvitamine oli pole jagu vähem tõhus kui selle toidulisandi kasutamine koos makrotoitainete ja asendamatute aminohapetega ehk nendega, mida inimese organism toodab kas väga vähe või ei tooda üldse.

Uuringu juhtivautor Kevin Tipton, Stirlingi ülikooli kehakultuuri professor, selgitas, et BCAA aminohapped on valkude ja teatud aminohapete rühma ehituskivid, mis lõpptulemusena stimuleerivad lihaskasvu. BCAA spordijoogid on oluline abivahend lihaskasvu stimuleerimiseks kulturistidele ja jõutreeninguga tegelevatele sportlastele.

Uurides lihasrakkudes toimuvat leidsid teadlased, et BCAA spordijoogid stimuleerivad küll keha lihaskasvatamisega seotud süsteeme, kuid puudu jääb olulisimatest aminohapetest, mida läheb vaja, et saavutada maksimaalne lihaskasv.

BCAA kutsub seega esile maksimaalse lihaskasvu vaid siis, kui seda võtta koos asendamatute aminohapetega.

Uuringus osales 10 tervet 20ndates eluaastates meest, kes teevad regulaarselt vastupidavustreeningut. Lihaste reageeringu teada saamiseks pärast treeningut võetud BCAA joogile mõõdeti lihasvastupidavust, võeti katsealustelt lihastest koeproov, vereproov ning vaadati lihastes toimuvaid keemilisi protsesse.

Selle uuringu puhul tuleb välja tuua kaks kitsaskohta. Esiteks ei rõhuta uuringu autorid, et ennekõike on taolised toidulisandid mõeldud elukutselistele sportlastele ning neid ei pea võtma harrastussportlased. Teiseks on uuringut rahastanud ettevõte GlaxoSmithKline Healthcare, kes muu hulgas toodab ka BCAA spordijooki. Uuringu tulemused avaldas eelretsenseeritud teadusajakiri Frontiers in Physiology.