Ehitusinsener leiutas võimaluse Suure Vallrahu päästmiseks

Ehitusinsener ja Arizona ülikoli emeriitprofessor Mo Ehsani on 30 aastat leiutanud kõiksugu uuenduslikke taristuid ehitiste renoveerimiseks ja arendamiseks. Hiljaaegu mõtles Ehsani välja süsteemi, mis aitab pumbata külma vett Suure Vallrahu lähedalt ning kasutab selle tarvis kõigele lisaks väga säästlikku energialahendust.

„Suure Vallrahu lähedal ookeani põhjas on ammendamatu hulk külma vett, samal ajal aga tapab soe madal rannikulähedane vesi koralle,“ kirjeldas Ehsani. Tema lahendus on teha vastupidav, kerge, ühes tükis olev torujuhe, mis pumpaks lakkamatult külma vett ookeani põhjast vallrahu madalikele.

Selline pumpamine nõuab aga energiat ning seda fossiilkütustest toota ei oleks kuigi mõistlik. Seega, kust tuleb energia?

Pumpade tarvis energia saamiseks kasutab Ehsani leiutis laineenergiamuundurit.

Süsteem, kuidas pumbatakse külma ookeanipõhja vett Suurele Valrahule. Autor: PipeMedic® / QuakeWrap Inc.

Tegelikult tuli Ehsani sellise laineenergiamuundurit kasutava süsteemiga välja juba 2012. aastal. Leiutis kannab nime InfinitPipe. Siis aga ei osatud näha selles lahendust Suure Vallrahu probleemile.

Kui 2016. aastal avastati, et laiguti on Suurest Vallrahust pleekinud suisa 90 protsenti, hakkas Ehsani mõtlema, et tema välja töötatud süsteemi annaks kasutada just eelmainitud otstarbel.

Ehsani lahendusi on kasutatud varem erinevate veealuste juhtmete ehitusel ja sõiduteede alustes tunnelites.