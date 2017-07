Valge-toonekure õvede sõbralikkus seab pesakonna kärpimise vanemate õlule

Kui on suvi ja ilm on ilus, on tore olla päikesepaistelises mererannas. Ainuke mure on see, et telefonist ei näe hästi e-kirju lugeda, sest päike on liiga ere. Nüüd aga on Ameerika ja Taivani teadlased välja nuputanud, kuidas ekraanivaatamiselamust rannas parandada. Selleks vähendasid nad ekraani peegelduvust.