Lennukiirus määrab linnumuna kuju

Üllatavalt paljudel linnuliikidel ei ole munad üldse eriti munakujulised, nii nagu me seda munakuju enamasti ju peamiselt kanamunade põhjal ette kujutame. Kakumunad on peaaegu täiesti ümarad, koolibrimunad on küll piklikud, kuid mõlemast otsast ühesugused, kurvitsalistel aga jälle on munad peaaegu veetilga kujulised. Mis siis linnumuna kuju määrab?

Ameerika teadlased väidavad, et linnu muna kuju sõltub sellest, kui kiiresti lind lendab. Mary Stoddard Princetoni ülikoolist ja ta kolleegid analüüsisid 1400 linnuliigi munakuju ja muid iseärasusi. Kõrvutades muna kuju linnu tiiva kujuga kooruski välja selge seaduspärasus: mida kiiremaks lennuks on tiib kohastunud, seda voolujoonelisema kujuga on muna.

Stoddard ja kaasautorid kirjutavad ajakirjas Science, et kui lind peab kiiresti lendama, tuleb talle kasuks, kui ta keha on suhteliselt pikliku kujuga. Piklik kuju vähendab aga kõhuõõne ristläbimõõtu. Kui nüüd emaslind mune kannab, siis selleks, et ka tema kitsas emakas igasse munasse ikka piisavalt rebu mahuks, on hea, kui munagi on pikliku kujuga.