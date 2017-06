Mitmes kõrgkoolis lõpeb sisseastumisavalduste esitamine

Inimtegevuse tõttu on mereökosüsteemides toimunud pöördumatud muudatused. Need on omakorda mõjutanud negatiivselt näiteks röövtoidulisi kalu ja mereimetajaid, mille kunagisest populatsioonist on alles üksnes 5 protsenti. Rahvusvahelise projekti Horisont 2020 raames on Eesti Mereinstituudi teadlased võtnud eesmärgi ökosüsteeme meriheina aasade loomisega taastada. Jane Saluorg.