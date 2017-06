Infoteadlane: närvidele käiva sõbra vaigistamisega teed iseendale karuteene

Valeuudiste paratamatus?

"Info õigsus ja selle kvaliteet ei mängi selle levikul olulist rolli. Need pole viraalsete ideede ja meemide elutähtsad osad. Isegi kui suurem osa, vähemalt ma loodan, et suurem osa meist ei levita valet teadlikult ja sihilikult," nentis uurimuse juhtivautor Filippo Menczer, USA-s asuva Indiana ülikooli informaatika- ja arvutiteaduse professor ERR Novaatorile antud intevjuus.

Inimestesse on sisse kodeeritud rida eelsoodumusi, mis hõlbustavad meie eksiteele viimist. Meile meeldib leida oma veendumustele kinnitust. Märgata eeskätt just meie arvamustega kooskõlas olevaid infokilde. Eelnevad hoiakud avaldavad mõju ka muidu üdini ratsionaalsetele arutluskäikudele. Pole ime, et pelk propaganda ja väärinformatsioon on viinud minevikus isegi veriste konfliktideni. Teisisõnu pole valeuudised nähtusena uus.

Kuid miks ometi on hirmust, vihast ja segadusest toituvad valeuudised muutunud silmapaistvaks just viimastel aastatel? Sotsiaalmeedia rolli pole mõtet Menczeri sõnul ses osas alahinnata. "Valeuudiste levikut soodustavate ühetaoliste rühmade moodustumine käib mudelite kohaselt kergelt. Need on polariseerunud ja üksteisest eraldunud. See muudab kajakambrisse sattumise väga lihtsaks," laiendas professor. Tõenäosus ühes või teises suunas kreenis olevas maailmas elamiseks kasvab oluliselt.

Sotsiaalmeedia võlud ja vaevad

"Ära mõista mind valesti. Ma armastan sotsiaalmeediat ja sotsiaalvõrgustikke. Need võimaldavad end oma sõprade ja perekonna tegemistega väga hästi kursis hoida, vahetada fotosid ja kõike muud. Kuid oleme hakanud kasutama vaikselt sotsiaalmeediat asjadeks, milleks see algselt mõeldud polnud, sh ka uudiste jagamiseks," nentis Menczer. Ebasoovitavate kõrvaltoimete eest vastutab juba Facebooki jt sarnaste teenuste loojate asemel igaüks ise. Vähemalt teoreetiliselt pole aga kõik kadunud.

"Informatsiooni kvaliteedi ja selle mitmekesisuse vahel on võimalik saavutada sotsiaalvõrgustikes suhteliselt hea tasakaal. Kuid seda vaid juhul, kui meid ei koormata infoga üle ja meie tähelepanu nimel ei võitle korraga liiga palju meeme,'' sõnas professor. Valeuudiste leviku jätkusuutlik piiramine hõlmaks seega inimeste piiratud tähelepanu juures paratamatult sotsiaalvõrgustikes nähtava info hulga vähendamist.

See ei tähenda tsensuuri. Inimestele sageli teadmatult kasutatakse sotsiaalvõrgustikke juba praegu nende mõjutamiseks kurjalt ära. ''Märkimisväärne osa madala kvaliteediga infost ei teki mitte tavainimeste käe läbi, vaid libakontode ja sotsrobotite abi kasutavate organisatsioonide ja inimeste võrgustike töö tulemusel,'' rõhutas Menczer.

Võitlus seitsmepealise lohega

Väärkasutuse märkamine on kohati võimalik ainult kõige kõrgemal tasandil. Robotid ei pruugi luua ise automaatselt uut sisu, vaid neid kasutatakse ka sõnumite valikuliseks võimendamiseks. Sotsiaalmeedia algoritmide mõjul kasvab nende nähtavus tuhandete jagamiste ja taasjagamiste mõjul märgatavalt. Sellega kriitilise massi toimel sündiv viraalne meem muutub iselevivaks. Kuigi võiks arvata, et tegu on vaid suuremaid keeleruume iseloomustava probleemiga, võivad selle järellainetust kogeda ka kõik teised.

Valeuudiste uurija langes valeuudise ohvriks Menczeri töörühmal on valeuudistega ka isiklik kogemus. Mõne aasta eest hakati levitama agaralt väidet, nagu tsenseeriks Menczer kolleegidega "teaduse hüvanguks" veebis poliitilisi sõnumeid. Ilmunud valeuudised tõmbasid paari Kongressi liikme tähelepanu. Toonase projekti tarbeks eraldatud teadusraha kasutamist hakkas uurima eraldi komitee.

Menczer tõdes, et sotsiaalvõrgustikud seisavad paratamatult dilemma ees. Näiteks on ta isegi aidanud luua kasutajaprofiili tuhande näitaja alusel analüüsivat masinõppealgoritmi, mis suudab eristada automaatkontosid pärisinimeste omast 95-protsendise täpsusega.

"Akadeemikud võivad seepeale öelda, et see on juba päris hea tulemus. Kuid kui sotsiaalmeediaplatvorm iga saja roboti kohta viis pärisinimest ära blokeerib, on inimestel täielik õigus vihane olla. Seda võiks võrrelda suukorvistamisega," sõnas professor. Teisisõnu peaks tegema lõpliku otsuse konto sulgemise kohta ikkagi teine inimene.

Neil on aga uute valekontode loomisega väga raske sammu pidada. Päris uudisportaaliga sarnaneva veebilehe ning valeuudiseid võimendavate ja levitavate robotite armee loomine ei maksa kuigi palju.

Sirgjoonelise hädalahendusena saaks muuta mõneti keerukamaks sotsiaalmeedia kontode loomise protsessi. "See poleks enneolematu. Näiteks võtsime mõne aasta eest ühiskonnana vastu otsuse teha seda e-posti kontodega rämpsposti tõrjumiseks," meenutas Menczer.

Pikemas perspektiivis võib loota süsteemis leiduva jama vähendamisel automatiseeritud lahendustele. Madala kvaliteediga info liiguks uudisvoo põhja või spämmikausta. "Inimesed saaksid keskenduda sellele, mida nad teha tahavad – teistele inimestele. Selle asemel, et loovutada oma väärtuslikku tähelepanu robotitele," leidis professor. Kuid praegu on raske ennustada, millal robotite ja nende avastamiseks loodud masinõppealgoritmide võidujooks sellisel juhul lõpule jõuaks.

Praktilised näpunäited

Menczer nentis, et inimloomuse eripärade tõttu ohustavad valeuudised praktiliselt kõiki. "Enamik inimesi pole ajakirjanikud. Neile ei ole õpetatud, kuidas eristada süstemaatiliselt tõtt valest ja sihilikult moonutatud info märkamist. Kuigi see võib olla kerge, pole ka enda uudisvoo toimetaja rolli sõpradele usaldamine kuigi arukas. Selle asemel, et kontrollida ise, kust info pärineb. Neil on täpselt samasugused puudused nagu sul endal,'' mõtiskles professor.

" Seega on hea idee mitte minna inimeste peale nii närvi, et sotsiaalmeedias nende jälgimisest loobud või nad oma sõprade seast sootuks välja heidad. See tuleb sulle endale pikas perspektiivis kasuks."

See ei tähenda, et parem uudiste- ja infoalane kirjaoskus ja inimeste harimine ei tuleks kasuks. "Kuid pole kuigi realistlik, et terve maailma elanikkond omandab järsult valeuudiste märkamiseks vajalikud teadmised ja võime mõista omaenda kallutatust," sõnas Menczer. Isegi kui kujutelmas oleks tore, et inimesed kontrolliksid regulaarselt fakte ja usaldaksid eeskätt hea ajakirjanduseetika põhimõtteid järgivaid väljaandeid.

Kuigi kõige eelneva peale võib olla ahvatlev käed üles tõsta, karjudes toast välja joosta ning jätta valeuudistega tegelemise sotsiaalmeedia hiiglaste ja ajakirjanike hoolde, saavad ka inimesed ise enda jaoks mõndagi ära teha. Hakatuseks võiks loobuda enda kajakambrisse isoleerimisest.

Ühekülgne ja ühetaoline inforuum on tee tumedale poole. "See muudab meid valeinfo suhtes haavatavamaks. Seega on hea idee mitte minna inimeste peale nii närvi, et sotsiaalmeedias nende jälgimisest loobud või nad oma sõprade seast sootuks välja heidad. See tuleb sulle endale pikas perspektiivis kasuks. Kuigi tunnistan, et kohati võib olla seda palju palutud," muigas Menczer.

Menczeri ja ta kaaslaste madalakvaliteedilise info levikut kaardistav töö ilmus ajakirjas Nature Human Behaviour.