OTSE: kuidas teenida Eesti puidult rohkem tulu?

Üritus peamine eesmärk on saada kontsentreeritud faktipõhine ülevaade erinevate osapoolte argumentidest, identifitseerida lüngad teadmistes ja määratleda, milliseid uuringuid või analüüse vajame strateegiliste otsuste tegemiseks.

KAVA:

10.50–11.00 Avasõnad, Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia

11.00–11.15 Puit kui ressurss, Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

11.15–11.40 Kasutamata võimalus Eesti metsatööstuses, Margus Kohava, EST-FOR Invest OÜ juhatuse liige

11.40–11.55 Suurtootmise keskkonnanõuded (pealkiri tbc), Kaupo Heinma, Keskkonnaministeerium

12.00–13.15 PUIDUTÖÖTLEMISE EESLIINITEADUS

12.00–13.00 Modern trends in pulp technology development and is “clean” process is affordable, Per Engstrand, Kesk-Rootsi Ülikool

13.00–13.15 Küsimused‒vastused

13.15–13.55 Lõunapaus

14.00–15.30 SURVE METSALE JA LOODUSELE

14.00–14.20 Puidurafineerimistehase mõju keskkonnale tuleb põhjalikult hinnata, Virve Sõber ja Kuno Kasak, Tartu Ülikool ja Eesti Looduse Fond

14.20–14.35 Tselluloositehasega kaasnevad riskid säästlikule metsamajandusele, Raul Rosenvald, Eesti Maaülikool

14.35–14.50 Metsakasvatuse ja -kasutuse korraldamine, Mait Lang, Eesti Maaülikool ja Tartu Observatoorium

14.50–15.05 Metsade ökosüsteemsed teenused ehk mets maastiku osana, Ülo Mander, Tartu Ülikool

15.05–15.25 Puidukeemia õpetamine Tallinna Tehnikaülikoolis, Tõnis Kanger, Tallinna Tehnikaülikool

15.25–15.55 PANEELDISKUSSIOON Esitatud materjali püüame kohapeal esmaselt üldistada ning formuleerida selle käsitlemise raamid ja soovitused tippteadlaste, ettevõtjate, poliitikute ning majanduse ja looduskaitse ekspertide prisma läbi. Paneelis osalevad: Toomas Kivimägi, Aleksei Lotman, Priit Rohumaa, Andres Öpik jt.