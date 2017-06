Hea toitumus noorena annab rahulikuma elu ja parema mälu

Olivier Manzoni INMED Marseilles ülikoolist ja ta kolleegid kõrvaldasid noorte hiirte toidust oomega-3 rasvhapped. Selgus, et täiskasvanueas ilmutasid need hiired võrreldes teistega rohkem ärevuse tundemärke ja said ka mälutestis teistest kehvemaid tulemusi.

Teadlased kirjutavad ajakirjas The Journal of Neuroscience, et katsetulemusi võib üsna kindlalt laiendada ka inimestele ja võib väita, et õige toitumine noorukieas on edasises elus aju heaks tööks väga tähtis.

Ajustruktuur ja -talitlus muutuvad ka veel noorukiea vältel. Just sel ajal, mil inimesed saavutavad teismeeas üha suurema iseseisvuse, muu hulgas ka toiduvalikul. Et aga kalorirohkemad, kuid vähemtervislikud toidud on tihtipeale teistest taskukohasemad, kipubki teismelistel tihti puudu jääma sellistest vajalikest toitainetest nagu näiteks polüküllastumata omega-3 rasvhapped, mida inimkeha ise ei tooda ja mida tulebki saada kalast või köögiviljadest.