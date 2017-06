Kalad tulid maismaale arvatust kiiremini

Kalade areng vee-elukatest maismaaloomadeks võis käia seniarvatust palju kiiremini. Nii väidavad kanada ja rootsi teadlased, kes on tänapäevaste võtetega uuesti põhjalikult läbi uurinud ühe enam kui 300 aastat tagasi Šotimaalt leitud loomafossiili.

Kui seni on teadlased arvanud, et jäsemete alla kasvatamine, kopsudega hingama hakkamine ja üleüldse maaeluga kohastumine võttis sagaruimsete kalade järeltulijatel väga kaua aega, siis Calgary ülikooli paleontoloogi Jason Andersoni ja ta kolleegide uurimus osutab, et evolutsioonilised katsetused võisid ses loomarühmas toimuda ka erakordselt kiiresti.

Nad kirjutavad ajakirjas Nature, et kehaehituselt madu meenutav loom ladinakeelse nimega Lethiscus stocki oli oma neljast jäsemest loobunud evolutsioonilises mõttes üsna kohe pärast nende tekkimist.

Andersoni töörühm uuris Lethiscuse fossiili mikrokompuutertomograafiliste skanneritega ja analüüsis tulemusi tipptasemel arvutiprogrammidega. Nii tutvusid nad selle looma anatoomiaga enneolematult üksikasjalikult ja said eriti just pealuust hea tervikpildi.

Selgus, et väga paljud anatoomilised struktuurid ei sarnanenud üldsegi roomajate või kahepaiksete, vaid pigem kalade omadega. Selliseid struktuure on seni kohatud ainult väga varajaste maismaaselgroogsete juures, mis lubab seetõttu ka Lethiscust just nende varajaste hulka arvata.

Seda enne ei teatud. Kuid kui ta on tõesti üks varasemaid maismaaselgroogseid, siis pidi jäsemete teke ja tema enda puhul ka nende taandareng kulgema tõepoolest vägagi kiiresti.