TTÜ teadussekundid: kuidas satelliiti energiaga varustada?

Satelliidi juures on väga oluline nende varustamine elektrienergiaga. Kuna TTÜ100 satelliit on oma mõõtmetelt väikene, pole võimalik kogu vaja minevat energiat Maalt kaasa võtta. Nii peab see tootma vajamineva energia ise orbiidil olles.

Nii väikeste satelliitide puhul on ainsaks praktiliseks võimaluseks kasutada päikesepatareisid. Päikeselt tuleva valguse intensiivsus on ruutmeetri kohta 1300–1400 vatti, TTÜ100 satelliidi ühe külje pindala aga 0,01 ruutmeetrit. Selleks, et valguse käes olevate päikesepatareide oleks suurem, on ehitatud satelliidile tiivad. Seeläbi on võimalik satelliidi õige asendiga koguda energiat kuni kolm korda rohkem.

Samas pole võimalik energiaks muundada kogu satelliidile langevat valgust. Igapäevaelus kasutatavate päikesepatareide kasutegur on umbes 20%, TTÜ100 satelliidil on see 30%. Nii on satelliidi patareidest saadav võimsus kuus vatti. Võrdluseks on sülearvuti väljundi võimsus 40–100 vatti.

Seega peavad olema kõik satelliidi süsteemid projekteeritud nii, et nende elektritarve oleks minimaalne.