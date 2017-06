Andmeanalüüs: mees- või naisülemus – kumb on parem?

Komeete on tihti kahtlustatud selles, et need on toonud omal ajal Maale langedes siia suure osa meie planeedi praegustest veevarudest. Nüüd aga ilmneb värskest teadusuuringust, et võibolla on komeedid meile toonud ka tervelt 22 protsenti meie atmosfääris sisalduvast ksenoonist.