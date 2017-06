Eestlanna arendab Šotimaal verehaigustega võitlemiseks erilist rakuravi

Personaalse rakuravi puhul saaks tulevikus verehaigusi ravides kasutada patsiendi enda keharakkudest valmistatud vereloome tüvirakke. Nii ei sõltuks verehaiguste ravi enam sobiva doonori leidmisest, vaid ravida saaks kõiki patsiente.

Personaalses rakuravis kasutatakse patsiendi naharakke, mis muudetakse pluripotentseteks ehk algseteks tüvirakkudeks. Need on rakud, millel on potentsiaal muutuda mistahes rakutüübiks meie kehas. Seejärel suunatakse need pluripotentsed tüvirakud spetsiifiliste valkude mõjul muutuma vereloome tüvirakkudeks, misjärel viiakse nad tagasi patsiendi organismi, kus nad taastavad normaalse vereloome.

Personaalse rakuravi kasutuselevõttu on senini takistanud kitsad teadmised valkudest, mis on vajalikud pluripotentsete tüvirakkude muutmiseks vereloome tüvirakkudeks.

Mari-Liis Kauts uuris oma doktoritöös valku nimega Gata2, mis on üks ligikaudu kümnest vereloomega seotud oluliselt valgust.

Töö eesmärk oli välja selgitada, kas, millal ning mis tasemel Gata2 on vajalik vereloome tüvirakkude tekkeks. Uurimuses kasutati uudset Gata2 reporter-rakuliini, mis võimaldab laboris jäljendada vereloome tüvirakkude arengut pluripotentsetest tüvirakkudest.

Eestlanna doktoritöö tulemused näitasid, et vaid Gata2 omavad rakud suudavad omandada vereloome tüvirakkude tunnused. Esmakordselt näidati, et Gata2 valgu tase oli neis rakkudes väga range kontrolli all – vaid teatud tasemel Gata2 oli eelduseks vereloome tüvirakkude tunnuste tekkeks.

Uurimuses selgus, et kõrgema Gata2 tasemega rakud muutuvad hoopis nuumrakkudeks, mis on immuunsüsteemi kõige olulisemad tegelased.

Paljud meist on nuumrakkudega kokku puutunud: kas toidust või õietolmust tekitatud allergiate või astma tõttu. Nuumrakkude kontrollimatu aktiveerumine on nende haiguste otseseks põhjuseks.

Lisaks edusammudele vereloome tüvirakkude arengu selgitamises, töötas Kauts doktoritöö käigus välja uudse meetodi patsiendi-spetsiifiliste nuumrakkude tootmiseks. See aitab kaasa allergiate ja astma tekkepõhjuste selgitamisele ning nende vastaste personaalsete ravimite väljatöötamisele.

Mari-Liis Kautsi doktoritöö juhendaks oli Edinburghi ülikooli ning Rotterdami Erasmus meditsiini keskuse regeneratiivse hematoloogia professor Elaine Dzierzak, kes on maailmas üks edukaimaid vereloome arengu teadlasi, kirjeldades esimesena, kus organismi osas vereloome tüvirakud tekivad.

Dzierzak’i laboris valminud Kautsi doktoritöö adresseerib otseselt rakuravi arendamises olevat kõige aktuaalsemat probleemi: kirjeldades vereloome tüvirakkude koostisosi, aidates sellega kaasa verehaiguste-vastase rakuravi väljatöötamisele.

Autor ütles, et kuigi järel-doktorantuur Edinburghis või mõnes muus maailma tippkeskuses on tema jaoks väga ahvatlev, soovib ta enda tuleviku siiski Eestiga siduda.

“Tänu Eesti innovaatilisele ühiskonnale on siin uudsete tehnoloogiate rakendamine palju tulemusrikkam kui mõnes suurriigis. Näiteks on Eestis rakuravi edendamiseks loodud rakuravi klaster ning Tallinnas on ainulaadsed "puhta ruumi" laboritingimused patsiendi rakkude kultiveerimiseks.

Kavatsen doktorantuuri ajal omandatud kogemusi ja välis-kontakte Eestis rakendada, et siin koostööna tervisetehnoloogiate arenduskeskuse ning Tartu ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli teadlastega rakuravi võimalusi edasi arendada,” rääkis Kauts kodumaale tagasi pöördumise soovist.

Tüvirakud annavad lootust nii mõnegi haiguse ravis. Autor: Wikipedia.org

