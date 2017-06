Valguskiir andis teada valge kääbuse massi

Taevatähtede massi pole niisama lihtne mõõta. Neid ei saa ju lihtsalt kaalule asetada, aga õnneks on olemas Einsteini üldrelatiivsusteooria, mille abiga on nüüd esimest korda otseselt üle mõõdetud ühe valge kääbustähe mass.

Üldrelatiivsusteooria järgi painduvad valguskiired suure massiga kehade lähedal raskusvälja toimel. Kailash Sahu ja kolleegid Ameerika Ühendriikides Baltimore'is asuvast kosmoseteleskoobi teadusinstituudist mõõdistasid valgelt kääbuselt STEIN 2015B tulevat valgust ja selle paindumist kahe aasta vältel, mil valge kääbus Maalt vaadates ühe teise tähe eest läbi liikus. Teise tähe raskusväli tegi valge kääbuse valguskiired kõveraks.

Teadlased rehkendasid välja ja panid ka ajakirjas Science kirja, et selle valge kääbuse mass moodustab umbes 68 protsenti meie Päikese omast. See aga tähendab, et kõrvale tuleb tõenäoliselt lükata ettekujutus, et sel on sees raudtuum.

Mõõtetehnika lubas teha küll ainult suhteliselt umbkaudseid mõõtmisi, mistõttu STEIN 2015B mass on teada ainult täpsusega ±7,5 protsenti, kuid hea on seegi tulemus kuniks pole kuskilt paremat võtta.