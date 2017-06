Hiinlaste saavutus toob lähemale üliturvalise kvantinterneti

Üliturvaline andmeside põhineb omavahel põimitud pisiosakestel nagu footonitel. Kvantmehaanika seaduspärade alusel saavad need üksteist mõjutada paiknedes isegi universumi erinevatest otstes. Mõõtes ühe valgusosakese omadusi on koheselt teada ka teise omadused nagu valguslaine võnkesuund ehk polarisatsioonid. Näiteks jagavad taoliselt omadusi samaaegselt loodud footonid.

Sarnaselt tavapärastele valguskaablites liikuvatele osakestele saab ka neid kasutada andmete krüpteerimiseks kasutatud võtmete vahetamiseks. Erinevalt tavalistest footonitest on aga põimituse tõttu teada, kui keegi teele saadetud valgusosakese vahepeal kinni püüab ja mõõdab andmetele ligipääsemiseks näiteks selle polarisatsiooni. Omavahel suhelnud inimesed saavad seeläbi võtme kasutamise lõpetada ja vahetada ebaturvalise kanali turvalisema vastu.

Eelnevate katsete käigus on saadetud kvantinfot õhu kaudu kuni 143 kilomeetri kaugusele. Valguskaablite vahendusel on toimetatud kvantolekut vähem kui kümne kilomeetri kaugusele. Kuigi sellest oleks kasu juba mõnedes ärilistes rakendustes, võis mandreid ühendavast kvantinternetist seni vaid unistada. Kokkupõrked õhu molekulidega hävitasid valgusosakeste algse kvantoleku.

Hiina teadlased näitasid aga nüüd, et kvantinfo vahendamiseks saab kasutada ka satelliite. Möödunud aasta augustis orbiidile saadetud tehiskaaslase pardal oleva QUESS eksperimendiga loodi katsete käigus kümneid miljoneid footonipaare. Need saadeti üksteisest ligikaudu 1200 kilomeetri kaugusel asuvatesse laboritesse. Saabunud valgusosakestega täiendavaid tehes leidis töörühm, et need olid endiselt põimitud. Teisisõnu oleks saanud kasutada neid turvaliseks andmete vahetamiseks.

Sarnaselt varasematele katsetele läks suur osa footonitest atmosfääris pilvede, turbulentsi, tolmu jmt taolise tõttu kaotsi. Iga sekund loodud kuues miljonist footonipaarist jõudis kohale vaid üks. Kuigi tulemus on loodetust suurusjärgu võrra parem, on andmevahetuskiirus argikasutuseks veel liiga aeglane

Järgmise sammuna plaanib töörühm luua satelliidi abil turvalised ühendused korraga nii Hiinas kui ka Austrias asuvate laboritega. Võtmete kombineerimisel loodaks turvaline sidekanal näiteks Viini ja Pekingi vahel. Samuti tegeletakse lihtsamate satelliitide projekteerimisega, mille puhul loodaks footonipaarid maapeal ning satelliite kasutataks vaid edastuskanalina.

Tulemusi esitleti ajakirjas Science.