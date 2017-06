Video | Brian Cox: idiootsustel on loomulik piir

Brian Cox inimeste kohast universumis: Oleme universumi suurust arvestades füüsiliselt täielikult tähtsusetud. Kohalikul tasandil aga nii väärtuslikud, et see peaks mõjutama meie käitumist. Võibolla leidub terves Linnutee galaktikas mõelda oskavaid aatomeid vaid ühes kohas – Maal.

Brian Cox demokraatiast: Teadusel ja demokraatial on sisuliselt mõndagi sarnast. Mõlemad põhinevad katse ja eksituse meetodil. Ühiskond on kaugelt liiga keerukas, et keegi teaks täpselt, kuidas seda juhtida.

Brian Cox faktijärgsest maailmast: Idiootsustel on loomulik piir. Meie tsivilisatsioonil on valik – taastada side teaduse ja teadmistega, väärtustada teadmisi üle arvamuse või hääbuda.

Brian Cox tõejärgse maailma tõrjumisest: Kesksel kohal on haridus ja eriti teadusharidus. Inimestele tuleb õpetada alandlikkust. Mõistmist, et maailmas eksisteerib väga vähe absoluute, kui neid üleüldse olemas on (peale muidugi termodünaamika II seaduse).

Brian Cox populismist: Populismi poolestusaeg näib olevat 12 kuud. Mitte millelgi põhinevad asjad ja nähtused kukuvad kokku. Seda võib öelda Donald Trumpi populaarsuse ja üha rohkem ka Brexitiga seonduva kohta.

Brian Cox loomuliku andekuse tähtusest: Valik teadlaseks hakata on igal ühel. Peale mõne erandi pole olemas olnud loomupäraseid teadlasi. Teaduses läbilöömine taandub peaasjalikult kõvale tööle, motivatsioonile ja huvile.

Brian Cox teaduse ees seisvatest väljakutsetest: Tähtis on teaduse demokratiseerumine. Lisaks talendile kaotatakse tervet ühiskonda esindamata erinevaid perspektiive. Taastada tuleb usaldus teadlaste ja avalikkuse vahel.